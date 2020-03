QuédateEnCasa: No te pierdas los conciertos para llevar mejor la cuarentena este fin de semana

View this post on Instagram

Aquí está el cartel de todo el finde!! 😬🎸🎼 Como siempre, gracias a todos los artistas que lo hacen posible!! @abelpintos @its_alicewonder @amatriasoy @anaguerramusic @_aarco @thegirlandthepiano @somosborneo @agusgcascales @chloesclue @conxthebanjo @dannocean @diegomartinoficial @ucancallmedora @efectomariposaoficial @fabiandcuesta @fonroman @fuelfandango @giulia @gonzalohermida @hotelflamingomusic @hueccounicco @india_martinez_oficial @javieramena @jesseyjoy @johnnygarso @jorgeroman.oficial @juanpvegaoficial @lasonrisadjulia @ginebrasbanda @laskaardistan @lericamusic @lincortess @imluciafernanda @magabanda @manuelmedrano @manuelavelles @marinagh22 @maximiliano.calvo @microtdh @misscaffeinaoficial @monsieurperine @nekfilipponeviani @paula_cendejas @playa_cuberris @pol314oficial @royborland @salvadorsobral.music @santeroylosmuchachos @sofiareyes @soledadvelezmusic @taaokross @travisbirds @triangulo_inverso @valeria.c @varrybrava @lalias3 @jairodrummer