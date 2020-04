Rebajas en Zara: 10 vestidos ideales para comprar ahora y deslumbrar cuando acabe la cuarentena

Si ayer mismo era Mango quien sorprendía a sus más fieles poniendo descuentos en toda su colección como medida ante esta alarmante situación, hoy ha sido Zara la que ha querido deleitar a la ciudadanía rebajando, de forma inesperada, algunos de los vestidos de verano que inundan su web. ¡Qué maravilla! Cortos, midis, largos, con estampados, plisados, de satén, algodón o lino, las opciones tanto en tejidos, colores o estilos son muy diversas, para llegar de esta manera a un gran abanico de clientes.

Será difícil no caer rendida a alguno de ellos, teniendo en cuenta además que desde hace algunos días el gigante de Inditex ha anunciado que podemos comprar ahora y recibirlo cuando acabe el estado de alarma, una medida perfecta para evitar cualquier tipo de riesgo tanto en el cliente como en los propios repartidores. Es perfecto.

Aquí te dejamos 10 opciones que han logrado enamorarnos rápidamente y que podemos afirmar que forman parte (al menos algunos) de nuestra cesta de la compra. Es verlos e imaginarnos rápidamente deslumbrando con alguno de ellos cuando llegue el buen tiempo y esta cuarentena haya llegado a su fin.

No lo pienses mucho, este movimiento de Zara promete agotarse en cuestión de horas. Luego no digas que no te lo avisamos.

Vestido mini bordados (15,99 euros)

Vestido popelín estampado (15,99 euros)

Vestido largo bordado (29,99 euros)

Vestido estampado volumen (15,99 euros)

Vestido estructura combinado (25,99 euros)

Vestido satinado cut out (15,99 euros)

Vestido popelín manga abullonada (19,99 euros)

Vestido lunares (19,99 euros)

Vestido drapeado plisado (15,99 euros)

Vestido estampado flores (15,99 euros)