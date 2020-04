María Fernández Rubíes tiene la receta de bizcocho saludable con la que pecarás esta tarde

María Fernández Rubíes ha vuelto a cocinar. Como te decíamos hace unos días, la cuarentena y su recientemente anunciado embarazo han hecho de ella toda una repostera. Y la última foto que ha subido a su perfil de Instagram lo demuestra. La receta es de una de las cuentas foodies favoritas de la influencer y en ella puedes encontrar cantidad de ideas más.

María Fernández Rubíes ha hecho un pan de plátano y nos ha dejado la receta en Instagram Stories. No es la primera vez que lo prepara por lo que está claro que le encanta. Así que si no lo has probado todavía, ¿a qué estás esperando?

Para hacer este Banana Bread solo necesitas tres plátanos maduros, dos huevos ecológicos, 50 gramos de harina integral (trigo o espelta), 50 gramos de copos de avena, 50 gramos de cacao puro en polvo desgrasado y 45 gramos de azúcar moreno de caña integral, aunque puedes usar cinco dátiles si no quieres emplear azúcar. Recuerda que es recomendable que los plátanos no estén muy maduros. También necesitarás 60 mililitros de aceite de oliva suave, seis gramos de levadura química. y 75 gramos de chocolate negro en trozos. Los frutos secos que ha puesto María Fernández Rubíes para decorar son opcionales y puedes usar en su lugar láminas de plátano como en la siguiente fotografía.

Para preparar la receta basta con machacar el plátano y mezclarlo con los ingredientes húmedos para añadir los secos cuando hayamos obtenido una masa homogénea. Puedes usar la batidora o la Thermomix si la tienes en casa para que todo se fusione bien. Esto es especialmente recomendable si vas a usar dátiles. Para terminar, vuelca la mezcla en un molde apto para hornear cubierto de papel de horno y cuece durante 35 minutos a 180 grados. Voilá! Listo para merendar.