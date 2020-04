Esta es la cuenta de Instagram de recetas fáciles que ha conquistado a María Fernández Rubíes esta cuarentena por coronavirus

Esta cuarentena por coronavirus nos está dejando ver la cara más natural de nuestras influencers y celebrities favoritas. Las hemos visto compartir retos virales con sus seres queridos, posar sin maquillar y hacer ejercicio físico. Pero también las hemos visto volcadas con las artes plásticas y culinarias. Esta última ha sido la faceta que, tras habernos conquistado con su voz, ha sacado a la luz la instagramer María Fernández Rubíes. ¿Es que esta chica todo lo hace bien?

Digamos que no todo el mérito en esto de la cocina es suyo. No vamos a negar que a la que próximamente va a ser mamá, la gastronomía saludable se le da de maravilla pero las recetas que últimamente ha preparado y que nos ha mostrado por medio de su perfil de Instagram no son de cosecha propia. ¡Ajá! Eso es lo único que le falta a Frubis para terminar de sorprendernos: crear sus propias recetas. Aunque estamos convencidas de que no tardará en hacerlo, de momento se inspira en las de una cuenta de Instagram que no te puedes perder. Te contamos más detalles.

La cuenta de Instagram en cuestión se llama Foodtropia y Paola Freire Gómez-Chao, Estudiante Gran Diplome Le Cordon Bleu, es su administradora. Cuenta ya con 109 mil seguidores y sube recetas de todo tipo. De dulces a saladas. Siempre sanas y elaboradas con ingredientes 100% naturales así que si uno de tus propósitos de cuarentena era cuidarte, ya sabes por dónde puedes empezar. Esta cuenta de Instagram sin duda te va a inspirar.