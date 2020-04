4 masajes perfectos para hacerte tu mismo y aliviar tensiones (y relajarte) en casa esta cuarentena

Movernos poco, malas posturas teletrabajando o mirando el móvil, tensión.. ¿Te suena? A nosotras sí, y eso sumado al estar todo el día trabajando con el ordenador y el móvil, porque no nos engañemos esto de teletrabajar no tiene horarios y nosotras acabamos trabajando 24/7. Luego viene el insomnio, los dolores de cabeza, cervicales...Si durante la cuarentena por coronavirus en España has empezado a notar algunos dolores en articulaciones o en las piernas, o sencillamente quieres encontrar un sustituto temporal a los masajes relajantes que puedas hacer en tu propia casa, Treatwell, tiene la solución. Sus expertos nos recomiendan algunas técnicas de automasajes cortos, que liberan la tensión la muscular y a la vez te ayudan a deshacerte del estrés. ¡Toma nota!

Auto-masaje facial

Comienza despertando la piel con ligeros toques y pellizcos; empieza desde la barbilla hasta los pómulos, después desde las fosas nasales hasta las sienes, pasa por el centro de la frente y ves hacia los lados y por último, recorre el óvalo facial haciendo pequeños toques en sentido ascendente. Ahora aplica tu crema hidratante, serum o aceite vegetal desde abajo en sentido ascendente, y desde el centro del rostro hacia los laterales. Esta técnica te ayudará a que la piel se sienta más tersa.

Auto-masaje de cabeza

Instagram, Netflix, WhatsApp, ordenador del trabajo… Muchas horas ante las pantallas provocan dolor de cabeza, pero la solución puede estar en tus manos. Mueve tus dedos por el cuero cabelludo, trazando círculos que empezarán siendo pequeños pero que se irán haciendo más amplios de forma gradual. A la vez que avanzas en el masaje, ejerce algo de presión en cada movimiento. Cuando ya hayas masajeado tu cabeza unos minutos, pasa a las sienes. Con los dedos índice y corazón de ambas manos dibuja un número 8 a la altura de las sienes, ejerciendo una ligera presión y en movimiento ascendente, como si empujaras los dedos hacia arriba.

Auto-masaje de cuello

Si tras cada jornada de teletrabajo tu cuello se resiente, haz este masaje enfocado a relajar los hombros. Masajea el cuello con movimientos circulares desde la nuca hasta abajo, y desde la parte central hasta el exterior. Cuando acabes, haz algunas rotaciones de hombros de pie, primero moviéndolos hacia delante y después hacia atrás.

Auto-masaje de piernas y glúteos

Si los tutoriales de ejercicio en casa no son lo tuyo y pasas muchas horas sentada, seguro que ya notas tus piernas cansadas y con retención de líquidos. Para contrarrestarlo, este masaje es infalible. La clave está en enfocarse en movimientos siempre desde abajo hasta arriba, para promover la circulación y notar ligereza. Aplica un poco de crema hidratante o aceite en tus manos y empieza a masajear por los tobillos, haciendo círculos ascendentes hasta llegar a los muslos. Detente y aplica más presión en puntos que notes cargados, como tobillos o la parte superior de las rodillas. Si quieres conseguir un extra, aplica una crema con efecto frío o gel de aloe vera.