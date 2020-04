Cristina Pedroche se pone guapa (en casa) para cenar con la camiseta que será tendencia en primavera

Cristina Pedroche, que está a punto de estrenar su primer programa de Instagram TV, nos ha conquistado con el look que ha escogido para cenar (en casa) este “juernes” de cuarentena por coronavirus. La presentadora ha asegurado que le apetecía “ponerse guapa” y por eso escogió un maquillaje sencillo, un moño bajo y un look tan comfy como chic. La clave- atenta- está en su camiseta.

La camiseta con capucha que ha llevado Cristina Pedroche es de Capriche, una de las tiendas favoritas de la presentadora, pues en tiempos de Zapeando se la vimos lucir de muy distintas formas. Tiene un precio de 51,90 euros en la web de la marca y solo está disponible en color blanco pero, ahora que llega el verano, ¿para qué queremos más?

¿Por qué apostar por camisetas con capucha esta primavera?

Es una camiseta tipo sudadera apta para la primavera por ser más fresquita. Más ligera. Es perfecta para completar los looks de esta temporada que ahora comienza. De hecho, estamos convencidas de que nos pondremos sin descanso prendas de este tipo cuando el confinamiento termine. Nos hemos acostumbrado a los looks cómodos pero ahora más que nunca sabemos darles un toque chic. De hecho, podemos decir que nos hemos vuelto auténticas expertas en este campo. Por eso, las prendas de este estilo no van a faltar en nuestros armarios.

Cristina Pedroche ha combinado la camiseta de capucha con unos pantalones tipo cargo. Son también de Capriche pero ¡están agotados! ¿Te da alguna pista esto del éxito que suelen tener las prendas de esta firma? ¡Más aún cuando las viste Pedroche! Así que, si sabes que le vas a sacar a la camiseta con capucha el partidazo que merece ¡no te lo pienses dos veces!