La nueva colección de Zara nos hace soñar con Alta Costura en plena cuarentena ( y con un verano de ensueño)

No había manera de empezar este viernes para las amantes de la moda que con esta colección de Zara que nos hace solar con Alta Costura y el sueño de una noche de verano. Estilo vintage, años 20, detalles bordados e incluso sujetadores tipo bralette de lo más románticos que nos enamoran esta mañana de viernes. ¡Gracias, Amancio! El nombre de la colección es ‘The Romantics’, una colección llena de vestidos lenceros y tops de gasas y tules. No podían faltar los chalecos con bordados y toques dorados. Pero no solo prendas de ropa, también accesorios, calzado y como os decíamos sujetadores.

¿Nuestros favoritos de toda la colección? ¡Aquí los tenéis!

VESTIDO LARGO APLIQUES LIMITED EDITION (129,00 EUR)

BLUSA SEMITRANSPARENTE APLIQUES LIMITED EDITION (59,95 EUR)

VESTIDO TERCIOPELO LIMITED EDITION (99,95 EUR)

TOP LENCERO LIMITED EDITIOND (25,95 EUR)