7 cambios fáciles por 0 € que puedes hacer en casa para sentirte mejor

El confinamiento no ha terminado y ahora que llega el fin de semana nos preguntamos si podemos hacer algo más productivo que únicamente apoltronarnos el el sofá y enchufarnos a Netflix dejando que el mensaje “Próximo capítulo tras 5 segundos” se repita sin descanso. Hemos pensado que uno de esos planes pasa por redecorar nuestro hogar sin gasto.

¿Es posible esto? ¿Te has planteado por ejemplo si tienes los muebles bien ubicados? ¿Habría forma de darle a todo una vuelta de tuerca para conseguir que nuestro hogar, en el que ahora pasamos más tiempo que nunca, nos transmita tranquilidad y sosiego. Teresa Serrano Vicente, CEO cofundadora de Yellow Interiorismo, está convencida de que así es. Ella ha sido quien nos ha dado las claves para hacer en casa siete cambios fáciles por 0 € para sentirnos mejor. ¡Echa un vistazo a nuestra conversación con la interiorista!

LFL: Como expertas en decoración de interiores, ¿creéis que los españoles sabemos decorar nuestras casas aprovechando el espacio en comparación con otras culturas?

Teresa Serrano: Hay una creencia generalizada: pensamos que sabemos aprovechar el espacio, pero en realidad no siempre es así. Un simple cambio en la disposición de los muebles puede proporcionar una sensación de mayor amplitud. Un ejemplo muy español es situar siempre un mueble muy grande para soportar la televisión: es algo que tradicionalmente se ha hecho así y ahora está cambiando. También se debe, en parte, a que en el hogar español mucha vida giraba en torno a la televisión, por lo que se situaba en un lugar privilegiado y los sofás, butacas y sillones alrededor. Además de lo que se conoce como “horror vacui”, el “miedo al vacío” por el que llenamos cada rincón libre. Estamos tomando como ejemplo a los nórdicos (la influencia de Ikea no es banal) y apostando por muebles bajos, livianos, de líneas rectas que no estorban la vista.

LFL: ¿Qué característica básica tiene que tener un salón para que nos confiera tranquilidad?

Teresa Serrano: Lo que a cada uno le inspira tranquilidad va con su personalidad y forma de ser, pero yendo a términos generales podríamos decir que los tonos claros, las líneas rectas y la armonía son características comunes. Es importante que, aunque haya elementos decorativos, los espacios se limiten a acoger elementos y muebles en función de su necesidad. Hay que tratar de “eliminar lo superfluo”. No hay por qué tener un sofá si uno jamás se sienta en el sofá; no es obligatorio contar con una mesa de centro si preferimos una alfombra y unos cojines a modo chill out. Cada uno tiene que encontrar su lugar.

LFL: ¿Qué consejos nos daríais respecto a la iluminación para crear un ambiente más acogedor? ¿Dónde deberíamos ubicar nuestras lámparas?

Teresa Serrano: Los tonos más acogedores son más cálidos, aquellos que tienden al amarillo, pero también hay que tener en cuenta que este tipo de luz ilumina menos. Hay que pensar a qué se le quiere dar prioridad. Tiene que haber una luz principal, que en general procede del techo, y luego iluminaciones auxiliares, que son las que suelen ser más cálidas: pueden ser o apliques de pared o lámparas de mesa. Esta luz debe ser siempre indirecta: debe propagarse por la habitación.

Siempre hay que tener en cuenta las funciones: si a uno le gusta leer en el sofá, deberá tener una lámpara de pie que ilumine de forma más alta; si es el lugar donde se cena, la iluminación deberá ser más potente que tenue; si uno ve mucha televisión, no deberá situar la luz de forma que se refleje en la pantalla… A este último respecto, por ejemplo, existe una nueva tendencia que consiste en situar luces LED detrás de la televisión, de forma que la luz no se refleja en la pantalla y crea luz de ambiente.

LFL: ¿Deberíamos retirar de nuestra decoración algún color para preservar nuestra tranquilidad ahora que pasamos más tiempo en casa?

Teresa Serrano: Aunque esto depende de los gustos y preferencias de cada persona, existe lo que se conoce como la psicología del color. Según esta teoría, los colores vibrantes o llamativos, como el rojo, nos activan. Sin embargo, los tonos como el azul, que es el Pantone de 2020, proporcionan tranquilidad, paz y armonía.

Siendo muy generales, podríamos decir que los colores claros son ideales para dar sensación de amplitud en estancias pequeñas, los colores oscuros hacen que un espacio parezca más pequeño y agobiante y los colores potentes en las paredes saturan nuestra vista. Dicho esto, que cada uno piense qué sensaciones experimenta con cada tonalidad.

LFL: ¿Cómo ubicaríais los muebles de una habitación principal? ¿Cuál es la correcta colocación de una cama?

Teresa Serrano: La cama suele estar enfrente de la puerta, dentro de lo posible. El cabecero, si es que lo tenemos, no debería superar más de 90 cm desde la cama porque reduce espacio visual, reduce armonía (a no ser que tengamos techos altísimos). Lo clásico es que dispongamos de una mesilla a cada lado pero también se llevan las baldas o los cabeceros con algunos cajones en los laterales.

Personalmente, nos encanta contar con un banco a los pies de la cama. También es muy importante que la disposición permita el acceso a la ventana y que, si ponemos una alfombra, acoja los laterales y los pies de la cama, por armonía visual y por practicidad: es por donde, con más seguridad, caminaremos descalzos. La cómoda, si nos cabe, debería estar enfrente de la cama.

Lo mejor es separar los espacios de trabajo y de descanso pero si no es posible, alejar el escritorio lo máximo posible de la cama para dar sensación de que se trata de dos ambientes diferentes.

LFL: Con el coronavirus y el consiguiente teletrabajo muchos espacios se han vuelto multifuncionales. ¿Cómo conseguimos mantener el orden?

Teresa Serrano: Lo ideal es tener un mueble auxiliar cerca y recoger todo cuando acabemos de trabajar. Lo contrario podría producir ansiedad o hacernos pensar continuamente en el trabajo cuando estamos descansando, comiendo o disfrutando del ocio. En la medida de lo posible conviene separar los ambientes y tratar de trabajar siempre en el mismo sitio, como si fuera nuestra oficina.

Otra idea útil y más sencilla es utilizar una caja bonita y guardar ahí los papeles del trabajo. La estética y aquellos elementos que nos producen placer visual contribuyen también al estado de ánimo, la calma, alegría…

Por último, durante el confinamiento hemos detectado que aumenta el número de personas que trabaja desde la cama. Habría que tratar de evitarlo: en primer lugar, porque es un lugar que debería ser un santuario de descanso y de intimidad. En segundo lugar, porque es incómodo y puede provocarnos dolores derivados de la postura. Una recomendación que hacemos: tratar de trabajar algunos minutos de pie, por ejemplo, al hacer una llamada, elevando el ordenador y situándolo en alguna estantería o en una cómoda.

LFL: Si estamos entrenando en casa, ¿qué consejos nos daríais para no hacer de nuestra casa una carrera de obstáculos?

Teresa Serrano: Encontrar un lugar y darle un espacio para los materiales de entrenamiento (esterilla, pesas, gomas…) y siempre ordenarlos después de usarlos.

LFL: Ahora que hacemos compras más grandes, ¿cómo deberíamos organizarnos para mantener la despensa “en perfecto estado de revista”?

Teresa Serrano: Somos conscientes de que no todo el mundo cuenta con una despensa en el sentido propio del término. Una solución fácil y económica consiste en encontrar baldas o cajas monas que en las que almacenar los productos “no decorativos” (un tarro de cristal lleno de legumbres es estético). Como en la vida normal, es importante organizar y guardar siempre los productos en el mismo sitio y con lógica: lo que consumimos con más asiduidad más cerca y de más fácil acceso y lo que vamos a consumir una vez por semana, por ejemplo, menos accesible. No seamos perezosos y tratemos de mantener el orden.

Los consejos de Teresa Serrano no son pocos y quizá hayan muchos otros que al ver nuestras casas podría darnos. Por eso, dada la situación, ella y su socia han lanzado un proyecto de asesoramiento de decoración online en su página web, que está siendo muy útil para ayudar a distribuir mejor nuestros muebles y a aprovechar los espacios con los que contamos. ¡Si te animas a darle un giro a tu casita estos días, ya sabes con quién puedes contar sin dudar!