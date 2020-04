El significado del tatuaje más llamativo de Blanca Suárez, al descubierto en ‘El Hormiguero’

Para delicia de los miles de fanáticos del programa, una semana más, El Hormiguero mantiene su formato adaptado a la situación de confinamiento, “quédate en casa”, donde los invitados, cada día por partida doble, participan en el talk show por videollamadas. Anoche, por ejemplo, fue el turno del humorista Santi Rodríguez y de la actriz Blanca Suárez.

Durante su intervención, la intérprete habló con Pablo Motos sobre cómo estaba llevando el confinamiento, tanto ella como sus perros, la rutina de deporte que había empezado a realizar o la situación de sus proyectos profesionales ante la pandemia. “Me ha dado tiempo de tirar muchísimo, lo que no he tirado en años. Tenía cosas en cajas y estoy jugando un poco a hacer una especie de museo minimalista”, explicaba Suárez. Y entre confesión y confesión, la actriz de Las chicas del cable reveló una de las cosas que más intrigaba a sus seguidores: el significado de su tatuaje más llamativo, el del pony rosa.

Fue hace tan solo unas semanas, a través de una publicación de Instagram, donde Blanca enseñó a sus fanáticos este nuevo y llamativo tatuaje repleto de color y glitter, una opción que rápidamente acaparó todas las miradas y de la que no conocíamos los detalles. Hasta ahora. Motos quiso saber, al igual que sus millones de fanáticos, el porqué de este tattoo y no dudó en preguntarle en cuanto tuvo el momento.

“Desde que soy pequeña la gente que más quiero me ha llamado pequeño pony, desde que empecé a trabajar con 18 años me decían que era como una especie de pequeño pony porque iba llena de pendientes y con el pelo de colores, y me quedé con ello”, explicaba Blanca al presentador. ¿Puede ser más significativo? Quizás no nos imaginábamos esta respuesta pero nos parece realmente bonito e importante.