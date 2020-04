View this post on Instagram

¡Feliz Sant Jordi y feliz Día Internacional del Libro! Hoy es uno de nuestros días favoritos del año y aunque en otro contexto lo celebraríamos con miles de rosas rojas en nuestras tiendas, queremos darte una pequeña sorpresa: un 10% de descuento en nuestro libro, El Arte Coreano del Cuidado de la Piel, y un punto de libro exclusivo de regalo. ¡Solo durante hoy!⠀ #miinbook #cosmeticacoreana #cosmetica