Amelia Bono nos descubre el mini vestido de Zara que hace tipazo (para estar en casa y no quitártelo en verano)

View this post on Instagram

Aquí yo no salgo ni a por el pan!!!! Pero me planto el atuendo, me paseo un poco por mi casa, me dicen “mamá que guapa”, y yo ya me vengo arriba 🤣🤣🤣🤣 . #actitudpositiva #muchoánimo #vamoschicosyaquedamenos #nosotrosnosquedamosencasa