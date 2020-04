¿Tonificar glúteos y reducir tripa? Ariadne Artiles nos enseña a hacer estos ejercicios en casa

View this post on Instagram

Siempre quise tener los ojos azules y la verdad es que es una maravilla lo que hacen este par de luces en los ojos . Ahora si me parezco mucho más a mi hija 😊 ( pero esto es solo una ilusión de un filtro ) Estoy de vuelta! después de un mes y medio sin entrenar y bastante baja de moral he decidido empezar a entrenar y compartirlo con ustedes para motivarnos juntos . Empezamos con 2 minutos al día compartiendo #unminutodesillateponeelculoarriba y #unminutodeplanchatequitalapanza pero cada día añadiré un ejercicio diferente . Hoy tenéis uno que es muy bueno para la escoliosis espero que les venga bien. ❤️ ( tienes todos los ejercicios en los stories ) ☝🏾