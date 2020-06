¿Qué vas a comer esta semana? Ariadne Artiles nos confiesa su menú (y lista de la compra) para la Semana Mundial Sin Carne

View this post on Instagram

Hoy empieza la semana mundial sin carne y quiero que juntos apoyemos esta iniciativa. Les dejo la lista de la compra llena de alimentos nutritivos y el menú de la semana para hacértelo facil. Somos el país de la UE que más carne consume. La agricultura y ganadería industriales son una de las principales responsables de la emergencia ecológica y de las pandemias. El consumo de carne en las ciudades tiene un impacto directo en las emisiones🏙 entre otras cosas. Etiqueta a tu novi@ o compañer@ para que vaya haciéndo la compra! 📝 Salmón, cebolla, 🍋, guisantes, puerros, ajos, setas, aceite de coco, lentejas, 🥑, 🥕, 🍅, pepino, pimiento rojo y verde, calabacín, brócoli, puerros, espárragos verdes, atún. ⁣⁣ ⁣⁣ L - Tartar de salmón: Trocea el salmón y la cebolla en dados pequeños. En un bowl añade el salmón, la cebolla, 3 cucharadas de zumo de limón, AOVE, sal y pimienta.⁣⁣ M - Guisantes salteados con puerros, 2 ajos y setas. Poner en la sartén 1 cucharada de aceite de coco o de oliva, cuando esté caliente añadimos dos ajos troceados, dejamos dorar 1/2 puerro picadito, luego añadimos las 🍄 y por último los guisantes. Sal y pimienta al gusto. ⁣⁣ X - Ensalada de lentejas: Lentejas cocidas, 🥑, 🥕cruda, cebolla roja, 🍅, pepino y un aliño de AOVE con zumo de 🍋 y un toque de sal del Himalaya. ⁣⁣ ⁣⁣ J - Wok de verduras con atún. Trocea la cebolla, 🌶 rojo y verde, calabacín y 🥦 (Cuécelo 4 min.). En una sartén pon 2 cucharadas de aceite para hacer el atún. En otra sartén pon otras 4 de aceite y saltea la verdura, cuando estén listas añade el atún y remuévelo. Añade soja, pimienta y sésamo. ⁣⁣ ⁣⁣ V - Crema verde. Lavar y cortar el brócoli en ramilletes. Pelar los calabacines y cortarlos en trozos no muy pequeños. Limpiar los puerros y cortarlos en rodajas. Poner las verduras en el caldero. Añadir agua hasta cubrir las verduras y cocer hasta que estén listas. Finalmente triturar, salpimentar al gusto y añadir un chorlito de AOVE. ⁣⁣ ⁣⁣ S - Verduras al horno: Cebolla blanca, espárragos verdes, 🍅 y 🥕. Cuando las verduras estén hechas, añadimos un chorrito de AOVE, orégano (bastante) + sal y pimienta al gusto. ⁣⁣ ⁣⁣ D - Libre albedrío ❤️ ⁣⁣ #hazdetucomidatumedicina✨