¿Qué vas a cocinar hoy? Ariadne Artiles comparte en Instagram su menú sano de esta semana y su lista de la compra

View this post on Instagram

Las recetas de la semana ya están listas! Se hacen rápido y son muy fáciles! Apunta la lista y etiqueta a tu marido o compañer@ de piso para que vaya haciendo la compra 😉#compartiresvivir😋⁣ ⁣ INGREDIENTES: 🥕, coliflor, calabacín, 🥦, garbanzos, 🍅 cherry, 🥑, lubina, 🥔, cebolla, quinoa, berenjenas, ajo, limón, calabacines, puerros, cebolla, salmón, espárragos trigueros, tahini, comino o zaatar. ⁣⁣ ⁣ L - Croquetas 100% vegetales con ensalada de tomates cherry y 🥑. Trituramos todos los ingredientes: 🥕, 🥦, coliflor, calabacín y garbanzos. Hacemos bolitas en forma de croqueta, las ponemos sobre la bandeja del horno con un chorlito de AOVE y las horneamos 20 min. a 180-220º. Las sacamos cuando estén doraditas. Aliñamos los 🍅 cherry con aceite y vinagre balsámico + sal y pimienta al gusto. ⁣⁣ ⁣ M - Lubina al horno con papas y cebolla. Cortamos las 🥔, la cebolla y cubrimos la fuente, añadimos una pizca de sal, chorlito de AOVE y horneamos durante 15 min a 180º. Salpimentamos el pescado y lo pincelamos con una pizca de aceite. Después lo metemos en el horno sobre la base de verduras. Lo dejamos hornear entre 15 y 20 min. dependiendo del tamaño de la pieza. ⁣⁣ ⁣ X - Quinoa con brócoli y zanahoria. Cocemos la quinoa, el 🥦 y la 🥕. Podemos acompañar con aguacate y un chorrito de AOVE. ⁣⁣ ⁣ J - Berenjenas rellenas de garbanzos al horno. Cortamos las berenjena por la mitad, hacemos unos cortes y ponemos sal y aceite. Metemos en el horno 15 min. a 180º hasta que se cocinen. Luego juntamos la pulpa de las berenjenas con: 200g de garbanzos cocidos, 1 cucharada de tahini, 1 diente de ajo, zumo de 1 limón, comino al gusto o zaatar, sal y pimienta y 125ml de agua fría. ⁣⁣ ⁣ V - Crema de calabacín. Pelamos y troceamos el calabacín, puerros, cebollas y lo ponemos en la bandeja de horno con un poco de aceite, sal y pimienta. Horneamos aprox. 25 min. Trituramos todo añadiéndole un poquito de agua para conseguir la textura al gusto. ⁣⁣ ⁣ S - Salmón al horno con espárragos trigueros y ensalada de tomate, 🥑 y zanahoria. ⁣⁣ ⁣⁣ D - Día de #antojosaludables😋 ⁣⁣ ⁣⁣ Espero haberles ayudado a organizar un poquito mejor el planning semanal de comidas❤️ #hazdetucomidatumedicina