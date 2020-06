Marta Hazas nos descubre la minifalda con volantes más versátil del verano (y pertenece a la firma favorita de Cristina Pedroche)

View this post on Instagram

[...] ¡pero eso sí! -y en esto soy irreductible- no les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar ¡pierden el tiempo las que pretendan seducirme! . Las personas,digo. Los versos de arriba son de Oliverio Girondo, (Gracias por corregirme) que estoy colocando biblioteca y me lo acabo de reencontrar en una antología de Benedetti y varios autores latino americanos. . #madrugarteregalacallesvacías #tengoexcesodeenergía #salgoligeradetacha #remodelage