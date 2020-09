Cuando veas estos looks de lluvia de Zara vas a querer que llueva todos los días de otoño

Viernes de lluvia en la mayor parte de España y cuatro días para que empiece el otoño, pero aunque no lo creas con lluvia también puedes hacer looks de escándalo. Entramos de lleno en la temporada de lluvia pero no hay problema cuando veas los estilismos que nos regalan en el lookbook de Zara. Si hasta ahora era todo un reto vestir con estilo en los días de lluvia, las estilistas de Inditex nos lo quieren poner fácil con estos 3 looks con los chalecos (tan en tendencia) como protagonistas. ¡Pura inspiración otoñal!

CHALECO REVERSIBLE (25,95 EUR)

CHALECO ACOLCHADO CUADROS (49,95 EUR)

CHALECO ACOLCHADO CAPUCHA (39,95 EUR)

BOTA PLANA ENGOMADA (45,95 EUR)