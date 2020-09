Siete labiales ideales para utilizar en tiempos de mascarilla: no manchan ni se extienden

Mascarilla y maquillaje parecen incompatibles, pero nada más lejos de la realidad. Es cuestión de dar con los productos adecuados, con aquellos ligeros, waterproof, de rápida absorción y si es posible, también de acabado mate. Nuestro principal objetivo, además de otros tan obvios como el vernos perfectas más allá de utilizar la mascarilla, es intentar acabar con las odiadas manchas de maquillaje en ellas, sobre todo en aquellas de tela que debemos estar lavando diariamente por este mismo motivo.

Y esto también podemos aplicarlo al pintalabios, ese gran olvidado en los últimos meses. No es cuestión de dejarlo de lado porque llevamos mascarilla, todo lo contrario. Debemos elegir un producto de larga duración que no manche (obvio) y que además no se mueva ni un milímetro durante las horas que llevamos este complemento encima. De esta manera, cuando estemos con los más allegados, siempre siguiendo cada indicación médica, podremos lucir perfectas con él. ¿Hay algo mejor?

Si todavía no has dado con ese deseado producto, aquí te dejamos una selección de siete labiales que cumplen a la perfección con nuestros requisitos. En cuanto los pruebes no vas a querer dejar de llevarlos. ¿Lo mejor? Ninguno de ellos pasa de los 40 euros. Una maravilla.

Dior Addict Lip Tattoo de Dior (35,99 euros disponible en Sephora)

Magic Colourstick de Camaleon (7,90 euros)

Lip Lingerie Push-Up de NYX (9,90 euros)

Powder Kiss Liquid Lipcolour de MAC (25,50 euros)

The Longwear Lipstick de 3INA (14,95 euros)

SuperStay Matte Ink de Maybelline (5,49 euros en Primor)

Lip Liquid Permanent de Le Tout (14,95 euros)