5 documentales que debes ver para entender y comentar los looks más alucinantes de Emily in Paris

Emily in Paris es, sin duda, la serie de moda del momento. Si todavía no la has visto, seguro que has escuchado hablar de la historia de Emily (Lily Collins), una estadounidense que ha reinventado la forma de entender la moda y que se convierte en una auténtica profesional dentro del sector en París. La serie, que ya ha anunciado su esperadísima segunda temporada, está dando mucho de qué hablar consiguiendo crear controversia entre los espectadores, que han conseguido amarla u odiarla.

Emily in Paris es de esas series que quedarán marcadas en la historia de la moda seriéfila, ya que su protagonista se ha convertido en un icono fashionista esta temporada. Emily no se guía por ninguna tendencia clásica ni aburrida, todo lo contrario, crea un nuevo estilo en el que “más es más”, combinando todo tipo de prendas, colores y estampados sin miedo a caer en algún error estilístico.

A pesar de que la protagonista no sigue ninguna regla marcada, hemos podido reconocer prendas de grandes diseñadores, así como tendencias que han marcado el pasado y presente de la moda. Desde el Little Black Dress (vestido corto negro de fondo de armario), popularizado por la diseñadora Coco Chanel; los extravagantes estampados de Moschino y el complemento favorito por excelencia de Christian Dior, los sombreros. Los estilistas de Veepee, outlet líder en ventas flash; analizan a continuación estas tendencias y nos proponen cinco documentales de moda que no puedes perderte para entenderlas y comentarlas como una auténtica experta fashionista:

Coco Chanel y su Little Black Dress

Chanel es la marca que persiste en cada capítulo de la serie. Lo podemos comprobar por la multitud de clásicos de la firma que aparecen, como bolsos, un fular de seda o una chaqueta de tweed verde. Además, aparecen otros guiños a la firma de lujo, asociada con la capital francesa, como el diseñador ficticio Paul Caudalt, que emula en muchos aspectos la figura de Karl Lagerfeld. Los estilistas de Veepee aseguran que la prenda estrella de Chanel es el Little Black Dress. En la serie, podemos ver a Emily luciendo esta prenda en la escena donde aparece en la Ópera de París para ver el Ballet del Lago de los Cisnes.

Para conocer más sobre la firma y sus creadores te aconsejamos ver el documental 7 Days Out, dedicado al desfile de la Colección Alta Costura Primavera-Verano 2018 de CHANEL y la película documental Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel, un clásico autobiográfico basado en el diseño y la creación.

La extravagancia de Moschino

En una de las escenas de la serie, Emily aparece con un abrigo de un estampado muy llamativo: el “shoe print” con sello de la conocida firma Moschino. Los expertos de Veepee aseguran que esta prenda sigue la línea del diseñador con un estilo muy divertido, extravagante, gráfico y un tanto excesivo.

En este caso, te recomendamos el documental de Jeremy Scott, The People’s Designer, en el que se narra el viaje del diseñador de moda desde sus humildes raíces en una granja de Misuri hasta convertirse en director creativo de Moschino manteniendo el estilo inconfundible de su creador.

Christian Dior y su amor hacia los sombreros

Uno de los complementos estrella de Emily son los sombreros. La podemos ver en multitud de escenas luciendo sombreros de copa muy especiales, bucket hats y gorras beret de la firma. Christian Dior tiene una relación especial con las boinas, el sombrero icónico asociado a los artistas franceses ya que reapareció gracias a la diseñadora Maria Grazia Chiuri quién, de la mano del gran Dior, complementó su colección otoño- invierno 2017 con este accesorio.

Los estilistas de Veepee nos introducen en los entresijos de Dior con La exposición Christian Dior: diseñador de sueños, que la firma de lujo ha puesto a disposición de sus seguidores a través de su canal de Youtube.

La explosión de color de Kenzo

El diseñador japonés, fallecido recientemente a causa de la COVID-19, era un auténtico amante de los colores llamativos y vibrantes, así lo aseguran los expertos de Veepee y así lo vemos reflejado en sus colecciones. En la serie, podemos ver a Emily con un maxi abrigo de color fucsia de Kenzo combinado con unos calcetines del mismo color que nos traslada a un mundo de elegancia y fantasía. Para el diseñador, vestir sus creaciones significaba salir de la cotidianidad para “entrar en un sueño” y Emily in Paris incentiva a vivir el sueño francés estando a la moda.

Para entender sus diseños, los expertos nos sugieren ver la película documental House Of Cardin de Pierre Cardin a quién Kenzo describió como un genio de la moda.