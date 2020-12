5 planes de ensueño para disfrutar de Fin de Año (incluso en pandemia)

Este 31 de diciembre poco tendrá que ver con el celebrado en 2019 o 2018, la compleja situación en la que nos encontramos no permite las grandes fiestas o reuniones a las que estábamos acostumbrado en esta última noche del año. Reducción de aforo, toque de queda, límites perimetrales... Los cambios son notables pero disfrutar de esta mágica fecha, la favorita para muchas familias, todavía es posible. ¿Cómo? Aquí van algunos planes que hemos seleccionado para que la bienvenida al 2021, ese año que tanto deseábamos, sea especial. Tú decides si es en casa, dando un giro radical a cualquier tradición, o fuera de ella siguiendo siempre las medidas establecidas...

Date un capricho ‘gourmet’

¿Qué mejor forma de despedir el año que con un menú de ensueño? Disfrutar de una velada diferente con platos diferentes y exquisitos es un plan que nunca falla.

Nuestra recomendación: el menú de Nochevieja de Zielou (Madrid), uno de los sitios más aclamados de la capital.

Prepara una noche temática en casa

No salir de casa o no celebrar esta fecha con toda la familia no quiere decir que debemos renunciar a divertirnos. Piensa en películas o series que sean importante para quienes estén contigo este 31 de diciembre, prepara juegos y disfruta de un día diferente. Lo recordarás para siempre...

Aprovecha el día y disfruta de una buena cata de vinos

El plan por excelencia para los amantes del enoturismo. Investiga aquellas bodegas que estén en tu provincia (algunas de ellas serán grandes desconocidas para ti) y olvídate de cualquier problema por unas horas. Podrás ir con tu familia o con un par de amigos. El disfrute está asegurado

Nuestra recomendación: Bodegas Valdemar en Oyón (Álava)

Kym Ellis @kymellis para Unsplash

¿Y un buen karaoke?

Es un plan que nunca falla y que puede comenzar desde bien temprano. No dejes que el toque de queda amargue tu día ni te quite las ganas de bailar y cantar. Aprovecha el día y alarga la diversión un poco más...

Apuesta por un menú de restaurante ¡sin salir de casa!

Si quieres sorprender a tu pareja o a tu familia con un menú especial para esta última noche del año pero no crees que sea el mejor momento para ponerte manos a la obra, no lo pienses más y deja que otros lo hagan por ti. En la actualidad hay múltiples opciones para ello, incluso con chefs incluidos.

Nuestra recomendación: Take a Restaurant, una plataforma de comida a domicilio que dejará a todos sin palabras.