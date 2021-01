María Pombo tiene la camiseta de Intimissimi (que triunfa en Instagram) tanto para estar en casa como para tus looks de calle

Tanto dentro de casa como fuera. Y es que María Pombo no deja de inspirarnos con sus looks después de ser madre, ya sean looks para estar en casa o para sus primeros paseos en la calle con el pequeño Martín. Y ahora se ha hecho con la camiseta de Intimissimi que triunfa en Instagram. Un básico perfecto que no puede faltar en tu armario ya sea para estar en casa o salir a la calle. Una camiseta que no te quitarás en todo lo que queda de invierno por lo gustosita y calentita que es y en todos los tonos que te puedas imaginar.

Antes que María Pombo, habían sido Rocío Osorno y Mery Turiel las que nos habían enseñado esta prenda comodín en sus cuentas de Instagram.

Una camiseta que está disponible en tonos básicos como este marrón cámel o en negro, el blanco o el gris, incluso en rojo, el rosa o el aguamarina. Está en un total de 13 tonos y cuesta 29,90€. Top de manga larga en suave cashmere ultraligero de modal con cuello barco.