Las mujeres de 50 años van a AMAR (y necesitar) el mini bob con el que Halle Berry ha revolucionado las redes en estos Premios Oscar

Teníamos tantas ganas de una alfombra roja de lo más parecido a la antigua normalidad pre pandemia que estamos de lo más emocionadas y eso que hemos dormido muy poco. Pero no solo los looks de las actrices, también los cortes de pelo y los cambios de look han sido protagonistas de esta gala de los Premios Oscar 2021. Pero si hay una actriz que ha acaparado los flashes de los fotógrafos y comentarios en redes sociales ha sido Halle Berry, quien se ha apuntado a un corte de pelo radical (y en tendencia) con el que está tan guapa como con su pelo largo. ¡Un corte de pelo que van a amar las mujeres de 50 años!

Halle Berry en los Premios Oscar 2021.

Su nuevo corte de pelo bob de lo más corto desfilado que es pura tendencia como también su flequillo baby bangs. En muchas ocasiones, la actriz ha manifestado el poder terapéutico del pelo corto. “Saco mi mejor yo cuando tengo el pelo súper corto. Ahí es cuando me siento más como yo soy y más confiada y cortarme el pelo siempre ha sido liberador”, manifestó Berry en 2012. ¿Esta vez también?