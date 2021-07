Laura Sánchez: “Si antes ya valoraba los buenos ratos, ahora los valoro muchísimo más”

El sueño de una noche de verano. La magia de un atardecer y de todo eso mágico de los meses de verano que el año pasado nos robaron. Soñamos con el mejor verano de nuestras vidas. Y en ello estamos. El Balneario de Málaga ha sido el escenario elegido para los Atardeceres Larios para una experiencia inolvidable del 7 al 16 de julio. Este verano promete ser inolvidable y ellos ya han puesto su granito de arena. Artistas como Sole Giménez, Christina Rosenvinge, Mikel Erentxun y Nacho García Vega, de Nacha Pop, acudieron a la inauguración de esta experiencia musica con conciertos en el que actuarán en los próximos días y degustaron la ginebra premium Larios 12, una bebida perfecta para cualquier atardecer.

La modelo Laura Sánchez actuó como embajadora de excepción de un atardecer inolvidable en el entorno de los Baños del Carmen y desde Lifestyle hemos aprovechado para charlar con ella sobre el verano y la vida. ¡No te lo pierdas!

Laura Sánchez en la inauguración de ‘Atardeceres Larios’.

¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Que aunque parece que ya vemos la luz al final del túnel, aún sigue siendo lo más importante.

Pues sí, es importante ser prudente y tener cuidado, aunque tengamos muchas ganas de disfrutar porque ya nos lo merecemos. Estoy bien, he sido paciente con esta situación y si antes valoraba mucho los buenos ratos, ahora más.

Y llegas para presentarnos este proyecto mágico y tan especial de la mano de Larios.

Así es, un proyecto que une a esta ginebra malagueña, con la luz mas maravillosa del Mediterráneo y la música en directo, que ganas, ¡¡¡con lo que hemos echado de menos estos momentos!!! El sueño de un atardecer de verano podría ser.

Y hablando de sueños de verano, ¿cómo se presenta el verano de Laura?

El verano se presenta con cautela, con trabajo aun por cerrar antes de coger unos días de vacaciones entre mi tierra, Huelva, y Cádiz. Los viajes fuera y más largos ya llegaran.

Huelva, Cádiz... Un verano que recuerdes con especial ilusión.

Pues el verano del 96, me fui de canguro a Calpe todo el mes de agosto y me pareció una bonita experiencia porque descubrí bastante costa del Mediterráneo, este por decirte alguno, porque para mi la época estival es un privilegio, es la época del año que mejor humor tengo (risas).

Laura Sánchez en la inauguración de ‘Atardeceres Larios’.

Y un atardecer mágico que hayas vivido...

En la isla de Corfu y navegando por ese mar y por supuesto el vivido en Atardeceres Larios, con los colores de Málaga y la música de Los Secretos de fondo.

¿La compañía perfecta para un atardecer?

Siempre un suave y refrescante gin tonic de Larios 12 con ese toque mediterráneo, buena música en directo y la compañía y risas de amigos…

Y después del verano, ¿cómo se presenta? ¿Qué proyectos tienes?

Septiembre es un mes que me encanta también, es el comienzo del curso (igual que me gustan los lunes) se presenta lleno de proyectos, presentaremos los avances de la 10ª edicion de We Love Flamenco, así como las nuevas propuestas en las que estoy trabajando con mi marca Bloomers y cumplir con los compromisos ya cerrados, así que pensando lo que me espera, ahora brindo con mi copa de Larios 12 con una buena vista que para septiembre queda un poquito todavía… (risas).