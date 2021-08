La Princesa Leonor y la Infanta Sofía vuelven a elegir vestidos de Mango y Zara para su salida nocturna en Mallorca

Gracias a las vacaciones estivales que está compartiendo la Familia Real podemos analizar los looks veraniegos que no están dejando las benjaminas de la casa. Y es que con un estilo de lo más acorde a su edad, Leonor y Sofía no paran de sorprendernos con vestidos y monos veraniegos con cierto toque romántico y aire parisino, pero eso sí, firmado por marcas españolas low cost.

La Princesa Leonor vestida de Mango, en compañía de su abuela la Reina Sofía

Es el caso de su última salida por Palma de Mallorca, donde las hijas de la Reina Letizia y el Rey Felipe han vuelto a lucir dos vestidos cruzados de lo más asequibles. La Princesa Leonor escogió para su cena familiar un vestido cruzado en color rosa con detalles de pequeñas flores estampadas en color blanco y volante en el bajo firmado por Mango. Como calzado, la heredera lució unas menorquinas con plataforma de esparto de Avarcas Mibo, una marca especializada en las tradicionales abarcas, un zapato característico de la isla. Como detalle, Leonor también lució unos pendientes de plata con motivos de hojas de la firma Quandari.

la Infanta Sofía con un vestido de la nueva colección de Zara

Sofía por su parte arriesgó más con su look, y optó por un vestido de Zara de nueva colección. Un diseño también cruzado, al igual que el de su hermana, pero en su caso con abertura lateral y tela rústica en color blanco con rayas. Para los pies, la Infanta repitió sus alpargatas artesanales made in Spain de plataforma de Macarena Shoes.

Vestido estampado floral, de Mango (25,99 euros)

Vestido estampado floral, de Mango

Abarca plana, confeccionada en piel vacuno afelpada con suela de esparto y goma, de Avarcas Mibo (49,90 euros)

Abarca plana, confeccionada en piel vacuno afelpada con suela de esparto y goma, de Avarcas Mibo

Vestido rústico cut out, de Zara (29,95 euros)