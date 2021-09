Hoy es VIERNES y el cuerpo lo sabe, y por eso solo queremos copiarle el MINI VESTIDO drapeado de Zara a Mery Turiel para irnos de cena con nuestras amigas

Como diría la canción, “hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y yo me voy pa’ la calle”. Que sí amigas, que ha sido una semana dura pero por fin es viernes. Bueno eso sí, viernes para las que no tenéis que trabajar el fin de semana, pero oye que igualmente se agradece que sea viernes para salir con nuestras amigas aunque mañana tengamos que madrugar de nuevo. Y más cuando veas el mini vestido drapeado de nueva colección de Zara que ha estrenado Mery Turiel, que pide a gritos irse de fiesta hoy mismo. ¿Qué no te lo crees? Ves llamando a tus amigas.

Se trata de este vestido corto de cuello redondo y manga larga con hombreras con detalle de pliegues y abertura en delantero. Cierre en espalda con cremallera oculta en costura. Un vestido de esos de ‘efecto tipazo’ tengas la talla que tengas.

Mery Turiel con el vestido más sexy de septiembre. FOTO: @meryturiel

VESTIDO MINI DRAPEADO (39,95€)

Mini vestido drapeado. FOTO: Zara

Mini vestido drapeado. FOTO: Zara