Solo por este JERSEY de Zara de punto y flecos que ha estrenado ANITA MATAMOROS estamos deseando que llegue el frío de verdad a Madrid

Pues oye amigas, si hace un rato me quejaba del frío incipiente de septiembre en Madrid, ahora mismo me parece una maravilla. Y todo ha sido después de ver este jersey de punto y flecos de nueva colección de Zara que acaba de estrenar Anita Matamoros. No me extraña que todas su seguidoras estén preguntando de dónde es. Así da igual septiembre, que se acabe el verano, que llegue el frío y el otoño. Y tenemos claro que no no lo vamos a quitar en todo el invierno.

Sí, estamos hablando de este precioso jersey cropped de cuello redondo y manga larga con detalle de acabados con flecos. Esta prenda es el resultado de un proceso único de tintado de hilo que supone variaciones en el aspecto final de la prenda. Y es que parece comprado en un mercadillo hippie de Ibiza, pero no, es de Zara. Es perfecto para darle ese toque boho a cualquier look, encima de un vestido lencero, con unas botas cowboy o con un shorts, unos vaqueros largos o una falda boho con volantes. ¡Posibilidad de mil lookazos!

JERSEY PUNTO FLECOS (25,95€)

Jersey punto y flecos.

