Bely Basarte: “Ya no le canto igual al desamor. La pandemia ha cambiado mis prioridades y me ha enseñado a relativizar los problemas”

Otoño adelantado. Día de septiembre lluvioso en Madrid. De esos de sudadera, botas de agua, música melancólica, café caliente en taza grande y velas por todos lados. Y todo eso se podría resumir en Bely Basarte. Y así llega a nuestra cita en el Hotel Mayorazgo, puntual a la cita, con su dulzura por bandera y su nueva melena rosa, mientras al lado en Gran Vía sigue el bullicio de la vuelta a la rutina y la lluvia mojando las calles. Y Bely llega para presentarnos su nuevo trabajo, ‘Psicotropical’, donde deja al lado esa música más melancólica para llenarnos de optimismo y alegría. Que sin duda es algo que nos hace mucha falta a todos ahora. La pandemia la ha enseñado a relativizar lo problemas y a cantarle al amor desde otro punto de vista. Sus prioridades han cambiado y ahora esta más segura que nunca de ella misma. Pisando fuerte, empoderada y con mucha dosis de dulzura y buen rollo. ¡No te pierdas nuestra entrevista con Bely Basarte!

Una semana ya del lanzamiento de ‘Psicotropical’, ¿qué tal estás Bely? ¿Cómo está siendo el recibimiento de tus seguidores?

¡Súper bien! Muy bien como siempre la verdad, porque tengo comunidad que siempre me apoya en todo y la verdad es que muy contenta. Justo hace un año que publiqué el álbum anterior. Y la verdad es que en otra situación hubiera esperado un poco más para sacar otro trabajo pero me siento que necesito sacar cosas nuevas. Si no es como si viviera en el día de la marmota, que todos son iguales.

Y ese ‘Psicotropical’, ¿de dónde viene el concepto que da título a tu nuevo EP?

Pues se me ocurrió escribiendo ‘Tomando Tequila’, por eso en la letra aparece la palabra. Quería reunir el optimismo, la alegría, los colores de toda la psicodelia y el buen rollo y la paz que transmite lo tropical y la playa.

Hablas ahora de ese optimismo y esa alegría, estamos acostumbrados a un Bely más nostálgica...

(Risas) Sí, más intensa.

Ya solo con tu tono de voz tan dulce, perfecto para este día lluvioso de Madrid. Pero en este nuevo trabajo encontramos este sonido más fiestero y alegre... Entiendo que es porque también se necesita este buen rollo que transmite tu nueva música después de este año y medio tan duro de pandemia.

¡Totalmente! De verdad que sí. Me parece que la situación nos ha tirado a todos hacía el hoyo, más oscuro, más pesimismo y es el momento de contrarrestarlo con el arte.

Hablabas hace un momento de este primer single ‘Tomando tequila’, pero si no me equivoco, era un tema que ya tenías para el anterior trabajo y decidiste guardarlo.

Eso es. La escribí en 2019 cuando aún estábamos cerrando el repertorio para el disco anterior. Pero era otro concepto, otra idea y dije hay que esperar que llegue su momento.

¡Y ha llegado! Lo lanzaste en junio como avance de este ‘Psicotropical’, pero las otras cuatro canciones que forman el nuevo trabajo... ¿En qué momento las compusiste? ¿Después del confinamiento?

Sí, las escribí a principios de este año, en primavera cuando ya decía se está alargando un poco esto de la pandemia y necesito expresar buen rollo y estar bien. Mis prioridades han cambiado y he aprendido a relativizar los problemas. Ahora aprecio mucho más pasar tiempo de calidad con la gente que quiero. Antes a lo mejor decía me quedo en la cama o no me apetece salir. Y ahora han cambiado, y ya no le canto igual al desamor. Me ha apetecido cantarle más al estar bien, estar tranquila y estar con mi gente.

Cantar a estar bien y estar en paz, me comentas. ¿También ha cambiado tu momento de componer? Porque antes entiendo que la tristeza era tu gran musa.

Es verdad que canciones tristes sigo componiendo, aunque aún no las haya publicado, y yo creo que lo seguiré haciendo porque para mi es algo terapéutico el coger la guitarra cuando tengo un mal día. Pero sí que me apetecía en mi carrera y en mi repertorio dejar un hueco para respirar y decir también hay cosas buenas en la vida. En los buenos momentos estoy demasiado ocupada viviendo como para plasmarlos en la música. Y ahora la situación no me ha permitido tanto vivirlos y por eso lo he podido plasmar.

En este viaje de emociones que vuelve a ser ‘Psicotropical’, ¿cómo lo definirías?

¡Qué difícil, Gemma! Creo que me quedaría con eso que te decía antes de que ahora mis prioridades son otras y que los problemas que antes parecían un mundo, ahora ya no me lo parecen. Y en ‘Psicotropical’ hablo de que estoy bien como estoy, de que me quiero a mi misma y que quiero a mis amigas y que es con quien quiero estar. Y que a veces lo que he pensado que era bueno para mi, no lo era y no tengo que tenerlo cerca.

Y de estas cinco nuevas canciones, si hay alguien que aún no conozca a Bely Basarte, ¿qué canción tendría que escuchar primero?

Qué difícil también (risas), pues no sé...Igual ‘Yo no digo na’. Me encanta la producción que tiene, es alegre, creo que es muy mona y es muy fresca.

Y ‘Lo mejor’ con Miki Nuñez, ¿cómo surgió la colaboración?

¡Es que esta también me encanta! (risas) Desde que la compuse tenía claro que tenían que ser dos voces, un chico y una chica. Y Miki me vino a la cabeza porque el año pasado estuve colaborando con él con ‘Escriurem’ y es verdad que no hemos compartido mucho tiempo juntos, pero si muchos mensajes. Y es un tío que es encantador y muy cercano, súper alegre y tiene mucho esa vibra de ‘Psicotropical’. Te trae esa alegría, además escuchó el tema y me dijo que sí al momento. Y me encantan como quedan las dos voces juntas.

¿Qué queda de aquella Bely que empezó a subir vídeos a Youtube?

Yo creo que todo. Ahora es verdad que tengo otro canal para contar mis cosas o mis historias y no estoy tanto en Youtube. Estoy más en Twich o haciendos discos, pero como nunca he interpretado un personaje o me he puesto una careta para convertirme en el artista. Siempre he sido muy yo y mi público lo sabe y me ha visto en pijama y con los gatos en casa, en Stories o en directos. Por eso, la Bely de hace diez años y la de ahora sigue siendo la misma pero creciendo y aprendido.

Y ahora con toda esa experiencia de 10 años, ¿qué le dirías a la Bely de entonces?

No sé si le diría algo, la verdad. Porque el crecimiento fue muy natural y muy gradual, y creo que cualquier cosa que me hubiera podido venir del futuro a lo mejor me hubiera quitado las ganas de esforzarme. Creo que lo bonito de esa época de mi vida fue la constancia y el sacrificio que estuve dispuesta a hacer por estar subiendo cada viernes un vídeo sin falta esos dos o tres años.

Hablas de constancia, ¿qué consejo le darías a una chica o un chico que está empezando en el mundo de la música?

Que sea original, sé que es difícil porque ahora hay de todo en todas partes, pero que siempre se le puede dar una vuelta a todo. La segunda cosa sería que estudie y que se forme, que aprenda instrumentos y que sea ambicioso o ambiciosa y haga por aprender a producir y editar vídeos. Hoy en día estamos todos en todo.