GoodNews, el quiosco de las buenas noticias que aterriza en MADRID para conquistar a los adictos al buen café

Y a nosotras ya nos ha conquistado. Es imposible que aún no lo hayas visto en Instagram. Es el quiosco de la carita sonriente que ya ha conquistado Barcelona y ahora aterriza en Madrid para hacer lo mismo. Y no es un quiosco normal, es el más fotografiable del mundo, y por eso ya ha conquistado Instagram. Y no nos extraña. En un momento en el que la pandemia solo traía malas noticias, Jan Barthe, Ignacio Campos, Fernando Conde, Alejandro Catasús y Lucas de Gispert decidieron darle la vuelta a la situación. El concepto estaba claro: te cambio un café por buenas noticias. Las variedades de café de origen GoodNews se repiten, al igual que su oferta de refrescos saludables y sus snacks de procedencia local.

Con la pasión por los medios en papel y el café por bandera, llega a la ciudad de Madrid NEWS & COFFEE, proyecto disruptor nacido en Barcelona en 2019 con la intención de reinventar el kiosko de prensa, supuestamente obsoleto tras décadas padeciendo de la nombrada “crisis del papel”. ¿La idea? Junto a la misión de ofrecer prensa diaria al barrio, una apuesta experta por el comisariado de revistas independientes: más de 80 títulos, de 15 países y compartiendo pasiones para todos los gustos. Desde diseño hasta barbacoa, importado en directo de los 4 rincones del planeta, la idea es ofrecer revistas para todos. Complemento perfecto de esas lecturas, News & Coffee propone un café de especialidad para llevar.

Ahora que las ciudades empiezan a recuperar lentamente su vida, News & Coffee llega a Madrid en la plaza de la Cebada, en pleno corazón del mítico barrio de la Latina, también en la Plaza de Santa Bárbara y la Calle Serrano. ¡A la conquista de Madrid!