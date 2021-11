No se puede ser más ESPECTACULAR y más MODA que LADY GAGA en el estreno de ‘House of Gucci’ con vestido morado vaporoso y medias de rejilla

No hay amante de la moda (y nosotras mismas) que no estuviéramos contando los días para el estreno de esta película. ‘House of Gucci’, la película que rodea la historia de una familia que fundó una de las casas de moda más importantes de la industria del lujo. Nosotros tendremos que esperar hasta el 26 de noviembre para disfrutar de ‘La Casa Gucci’, una película que cuenta los hechos del asesinato de Maurizio Gucci, en los cines. Y para la premier anoche en Londres, Lady Gaga ha deslumbrado a todos con un espectacular look en morado y con las medias de rejilla tan en tendencia que también vimos lucir a Penélope Cruz con un estilismo de lo más arreglado. ¡Alerta tendencia!

Lady Gaga en la premier en Londres de 'House of Gucci'. FOTO: VICKIE FLORES EFE

Lady Gaga ha deslumbrado con un espectacular vestido morado vaporoso y con plisados de ‘Love Parade’, la última colección de Alessandro Michele para Gucci que dejó a todo el mundo sin palabras hace unos días y que ella ya ha lucido en la alfombra roja.

Pero no solo eso, la artista ha llevado también los mismos complementos que en el desfile de Gucci; medias de rejilla, guantes largos joya y plataformas de tacón.

¿No me digáis que no era un look de diva total? Mientras nosotras seguiremos contando los días que quedan para el estreno de ‘House of Gucci’.