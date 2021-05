Lady Gaga revela que fue violada con 19 años y que se quedó embarazada y abortó

La artista Lady Gaga ha revelado que se quedó embarazada a los 19 años como consecuencia de haber sido violada por un productor musical en los comienzos de su carrera. Stefani Joanne Angelina Germanotta, el nombre real de la artista, se sometió a un aborto a consecuencia de la violación y la experiencia en su conjunto la condujo a una “ruptura psicológica total”.

La cantante y compositora reveló este calvario en el programa que conducen para Apple TV+ Oprah Winfrey y el Príncipe Harry, que gira en toro a la salud mental y que se titula “The Me You Can’t See,” (”El yo que no puedes ver”). En su conversación, la estadounidense relataba que, durante al menos dos años, “no volvió a ser la misma persona”, informa AP. Gaga fue diagnosticada de síndrome de estrés post traumático, después de acudir al hospital en varias ocasiones aquejada de dolores crónicos.

La ganadora de un Grammy y de un Oscar contó en el programa lo sucedido. El productor la encerró en un estudio y la amenazó con destruir su música si ella no se desnudaba. La cantante prefirió no revelar el nombre del productor alegando que “no quiere volver a ver la cara de ese hombre de nuevo”. La primera vez que había hablado de esta experiencia fue en 2014, cuando le contó al presentador radiofónico Howard Stern que había sido violada por un productor 20 años mayor que ella y que aquella experiencia le inspiró a escribir la canción “Swine”.