Esta chaqueta de entretiempo de Zalando que lleva Dulceida hará que sustituyas cualquier abrigo calentito

En invierno hay dos tipos de persona: las que llevan chaqueta o las que usan abrigo. Esta temporada decidir cuál es tu bando es más complicado, porque hay tantas opciones y modelos que no podemos escoger. Dulceida es como nosotras, un día apuesta por un abrigo largo y acolchado y al día siguiente, por la chaqueta de entretiempo más bonita del 2021. Hace unos días colgó un reels (que nos encantó), donde la chaqueta era el foco de atención. Ella siempre está atenta a los mensajes de sus seguidores, y por ese motivo, ayer subió un story contando de dónde era.

Zalando es la multimarca donde encontró Dulceida, una chaqueta que tiene todo lo que necesitamos. Para ser más concretas y así no tengas problemas en hacer una compra segura, la prenda es de ARKET. Seguramente has sido la primera en Black Friday en Zalando, pero si no sabías que era nunca es tarde para descubrir nuevas firmas.

Un look rejuvenecedor y favorecedor es posible con la chaqueta de Dulceida. La clave para conseguir un outfit de reina de Instagram es fácil con un buen básico de fondo de armario.

CHAQUETA DE ENTRETIEMPO (149,95 €)