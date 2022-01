Fantasía para las chicas más frioleras es Sara Carbonero con el abrigo de borreguito y flecos más rebajado (y boho) de su marca

No nos deja de crear necesidades. Si no tenía suficiente con crearnos la necesidad ayer por la noche de tener una gabardina verde en nuestro armario, ahora Sara Carbonero nos hace necesitar esta maravilla de abrigo de borreguito blanco y flecos de su marca Slow Love. ¿Lo mejor? Que está súper rebajado y es perfecto para estos días de frío extremo que tenemos estos días en Madrid. Que somos chicas frioleras, pero los -2 grados con los que hemos amanecido hoy no son medio normales.

¿Aún no lo has visto? Pues ya te digo que te vas a enamorar profundamente.

Abrigo borreguito con flecos (69,99€)

Abrigo borreguito. FOTO: Slow love

Un abrigo tipo cardigan largo con tejido suave de borreguito y detalle de flecos. Bolsillos laterales. Esta prenda no está forrada. Tejido realizado con fibras recicladas. Y Sara Carbonero lo ha combinado con un jersey de pico beige, camiseta blanca debajo, collares boho, vaqueros pitillos, cinturón de hebilla grande y las Converse negras favoritas de la periodista.