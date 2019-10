Si este otoño- invierno 2019/20 quieres apostar por un cambio de look radical pero no te atreves con un rubio platino como el de María Pedraza, quizá puedas empezar por cortarte el flequillo. Aunque, todo hay que decirlo, desde que Cristina Pedroche y otras celebs optan por llevarlo postizo parece que ni siquiera resulta necesario dar el paso. Lleves flequillo de verdad, te lo pongas por un día o te estés planteando cortártelo, lo que está claro es que con él son muchos los peinados que te puedes hacer. ¡Y si no que se lo pregunten a nuestras famosas favoritas!