Rocío Osorno y Violeta Mangriñán lo tienen claro: estos son los peinados con ondas más deseados del verano

Marbella ha sido el destino elegido por GHD para presentar su última innovación: GHD Chronos Curve, una colección de tenacillas profesionales diseñadas para crear ondas perfectas con diferentes estilos y acabados. Y, como no podía ser de otra forma, el lanzamiento vino acompañado de una escapada beauty donde no faltaron rostros conocidos como Rocío Osorno y Violeta Mangriñán, que acapararon todos los focos no solo por sus looks de verano sino por sus espectaculares melenas. Por algo son dos de las influencers con mejor peleazo del panorama nacional.

Marbella, noche de fiesta, una jornada en un barco, y un brunch de ensueño. ¿Qué más se puede pedir a unas vacaciones de verano? Hacerlo con una melena perfecta como Rocío y Violeta.

Las ondas soft y naturales de Violeta Mangriñán

La influencer valenciana, que además ejerce de embajadora de la marca, lució unas ondas suaves y relajadas, obra de la hairstylist Lucía Vilamalla, creadas con el nuevo rizador GHD Max Wand, que gracias a su barril extra ancho de 38 mm, permite obtener un efecto muy natural y duradero. El resultado: una melena con movimiento, brillo y ese aire effortless tan deseado en verano.

Los looks de Rocío y Violeta. Cortesía de GHD

El look surfero y desenfadado de Rocío Osorno

Por su parte, Rocío Osorno apostó por un look más rompedor y veraniego, con unas ondas surferas trabajadas con el rizador GHD Conical Wand. El estilista Sandro Nonna utilizó la forma cónica de esta herramienta para conseguir una textura desenfadada, con ese efecto “beach waves” que tanto favorece. Además, se aplicó el spray texturizante GHD Curl Gone Wild para aportar cuerpo y definición al cabello, elevando el resultado a otro nivel.

Los looks de Rocío y Violeta. Cortesía de GHD

GHD Chronos Curve: tecnología profesional para ondas con actitud

La nueva colección GHD Chronos Curve está compuesta por cuatro herramientas distintas que permiten crear ondas suaves, definidas, surferas o glam, con un acabado pulido pero sin esfuerzo. Gracias a su tecnología de calor inteligente, el peinado es duradero, brillante y saludable para el cabello, adaptándose a cada tipo de melena y estilo.

El grupo de influencers en barco. GHD

Durante tres días, influencers como Mery Turiel, Ana Matamoros, Anna Padilla o Lidia Rauet se sumaron a esta escapada beauty frente al mar, donde el cabello fue el gran protagonista. Un viaje donde la sofisticación se mezcló con el espíritu relajado del verano… y con las ondas más copiadas de la temporada.