Invitadas de verano 2025: Rocío Osorno ha encontrado en Zara los 4 vestidos más especiales y que hacen tipazo

¿Tienes una (o más) boda a la vista este verano, pero todavía no has dado con el vestido ideal? Puede que estés de enhorabuena, querida lectora, una de nuestras prescriptoras de estilo favoritas, Rocío Osorno, ha compartido un vídeo en sus redes sociales con varias opciones de vestidos que seguramente sean la solución a tus dolores de cabeza para convertirte en la invitada perfecta. Son de Zara, y cuestan menos de 70 euros. Así es, la influencer sevillana ha vuelto a encontrar en Zara sus aliados de estilo para el verano. Conocedoras del efecto 'Rocío Osorno' no nos ha extrañado que al dar con el vestido en el buscador web de Zara aparezca el mensaje 'Pocas unidades', y si no sabes de lo que te hablamos, para que te hagas una idea: prenda que compra y comparte Rocío en redes, sobre todo si es del gigante de Inditex tiende a desaparecer en menos de 24 horas.

Sabemos que encontrar el vestido para deslumbrar estos meses ya sea en la boda de tu mejor amiga o para un evento especial en las noches de verano tiene que ser ligero, favorecedor y si nos ayuda a marcar tipazo, mejor que mejor, pues los favoritos de Rocío cumplen con todos estas características, palabra de experta en moda. Prepárate para el flechazo, por aquí no tenemos ninguna boda a la vista, pero estamos pensando seriamente en hacernos como mínimo con uno de estos vestidazos.

4 vestidos de invitada perfecta que Rocío Osorno ha comprado en Zara

No una, ni dos opciones, Rocío ha compartido con sus seguidoras 4 vestidos que según ella son los más especiales del catálogo actual de Zara, y no podemos estar más de acuerdo, de espaldas descubiertas, colores vibrantes y tejidos satinados, cada una de estas prendas son todo lo que nos gustaría llevar este verano ya sea para una boda o no.

Vestido largo nudo estampado, de Zara (49,95 euros)

Vestido largo nudo estampado. Zara

Una fantasía en amarillo lima con efecto degradado que es puro verano. Este vestido fluido con nudo delantero y escote halter abierto alarga la silueta y estiliza al instante. La opción ideal para bodas junto al mar o fiestas al atardecer.

Vestido satinado volumen zw collection, de Zara (59,95 euros)

Vestido satinado volumen zw collection. Zara

Minimalismo sexy, tejido con caída y ese rosa empolvado que favorece a todas. Este vestido lo tiene todo para convertirse en tu nuevo fondo de armario veraniego. Con sandalias joya o incluso con bailarinas satinadas, el look de invitada perfecta está garantizado.

Vestido halter estampado zw collection, de Zara (59,95 euros)

Vestido halter estampado zw collection. Zara

Boho, chic y con estampado de aires étnicos, este vestido fluido con cuello halter es el comodín perfecto para cualquier evento de día. Y sí, también para esas noches en las que quieres arrasar sin ir demasiado formal.

Vestido satinado zw collection, de Zara (69,95 euros)

Vestido satinado zw collection. Zara

El clásico vestido de satén renovado: un diseño negro con un sugerente fruncido trasero que es sinónimo de elegancia sensual. Lo vas a querer tanto para un cóctel de noche como para una cita especial bajo las estrellas.

Más allá de su impecable radar para encontrar los vestidos más deseados de Zara, Rocío Osorno sabe cómo elevar cada look al máximo con su elección de accesorios. Pendientes llamativos, sandalias metalizadas o bolsos joya en clave mini son algunos de los imprescindibles que añade para transformar un look sencillo en un lookazo. La prueba definitiva de que el estilo no está en el precio, sino en cómo lo llevas.