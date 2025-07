Rocío Osorno tiene el kimono de Zara más buscado del verano (y querrás meterlo ya en tu maleta de vacaciones)

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer. La influencer sevillana ha compartido en su cuenta de Instagram uno de esos looks que huelen a verano, arena y tardes eternas frente al mar. ¿La clave del estilismo? Un kaftán estampado de Zara que ya se ha convertido en objeto de deseo… y no nos extraña.

Hace unos años no nos separábamos de los kimonos en verano, bien fuera para looks de festival o cenas formales. Ahora, esta cómoda y práctica prenda regresa por todo lo alto demostrando todo su potencial. Ya sea en la playa o en la ciudad, como nos ha demostrado Rocío Osorno con este look de Zara.

El caftán más buscado del verano es de Zara

Se trata del vestido tipo kaftán estampado de la ZW Collection, confeccionado en hilatura de viscosa y con un favorecedor escote pico, manga tipo capa y bajo asimétrico. El estampado floral en tonos mostaza, burdeos y negro sobre fondo crudo aporta ese aire boho-chic que tanto caracteriza los looks de Rocío. Un diseño fluido, ligero y con mucho movimiento, ideal para llevar sobre un bikini o como prenda protagonista en los paseos al atardecer.

La influencer lo ha combinado con un mini short negro, top de tiras cruzadas, gafas redondas con efecto espejo y bolso trenzado tipo clutch. Un estilismo effortless que resume a la perfección el espíritu de las vacaciones: comodidad sin renunciar al estilo. Este kaftán de Zara, que ha pasado de los 49,95 € a 29,99 € en rebajas, se ha agotado ya en la web, pero puedes marcarlo como favorito o buscar alternativas similares dentro de la colección para hacerte con esa prenda todoterreno que resuelve cualquier look veraniego.

Kimono estampado. Zara

Así que si estás haciendo la maleta para tu próxima escapada y no sabes qué llevar para esos planes de tardeo junto al mar, Rocío Osorno te da la respuesta en una sola foto. Y sí, tiene forma de kaftán.