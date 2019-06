Rubias: cómo triunfar en verano

Por fin has logrado el color rubio que tanto deseabas, cuidando y mimando tu cabello todo el año y, de pronto, llega el verano y ¡oh Dios mío, mi melena se ha vuelto verde! Desde el Espacio Isaac Salido (Villalar, 11, Madrid. www.isaacsalido.es) nos revelan por qué ocurre esto. «Una melena decolorada requiere de cuidados profesionales y específicos, especialmente si lo exponemos al cloro de la piscina» explica Isaac Salido. Precisamente por la decoloración, los tonos rubios son mucho más frágiles y se debilitan con más facilidad. Por eso es imprescindible cuidarlo y nutrirlo todo el año, pero con mayor rigor en verano. Como ha explicado Salido, el cabello puede haber sufrido un daño a nivel estructural y composicional profundo, lo que hace que se vuelve más poroso facilitando la penetración de los compuestos químicos que se encuentran en la piscina y potenciando la retención de este compuesto de coloración azul. Los reflejos no aparecen de inmediato sino tras varios lavados, que es cuando se pierde la coloración. Y la mezcla es sencilla: azul+ amarillo= verde.

Marina Morán, responsable de la línea capilar Naturalmente (www.productosnaturalmente.es) y experta en el cuidado y salud del cabello, confiesa que los cabellos rubios exigen una especial atención y más durante la época estival si nuestro mayor deseo es poder lucir un rubio luminoso y sedoso, ya que el sol afecta en mayor medida a los cabellos claros, ya sean naturales o teñidos.

Además, el uso de productos cosméticos adecuados es básico, pero además, en verano no todos valen. Desde mi experiencia profesional apostaría por tratamientos capilares que contengan propiedades antioxidantes, reparadoras e hidratantes ya que son las más eficaces para evitar el deterioro del color, así como para aportarle calidad al cabello como es el caso de la línea Breathe Suntherapy de Naturalmente compuesta por los 3 tratamientos más idóneos: aceite protector (protege y repara durante la exposición al sol, la sal y el cloro. PVP: 24 €), champú limpiador after sun (proporciona un efecto inmediato relajante a la vez que refresca y revitaliza el cabello PVP: 20 €) y mascarilla capilar hidratante intensiva para después del sol (proporciona una nutrición profunda en toda la longitud regalando sedosidad y brillo. PVP: 24 €). Alex Sestelo, estilista y director de su propio salón (www.salonalexsestelo.com) en la calle de Hermosilla, 43, Madrid, nos resuelve también algunas dudas sobre el pelo rubio. Por ejemplo, asegura que no es ningún error teñirse antes del verano, aunque el único factor a tener en cuenta es saber la tonalidad que el cliente quiere conseguir, ya que por norma general cuando llega el calor aumenta el tiempo de exposición solar y el cabello tiende a aclararse de forma natural. «Nuestro equipo de coloristas siempre optan por matizarlo en esta época para evitar un posterior tono anaranjado y mantener el rubio deseado», revela. «Una vez teñido, sí que me gusta destacar la necesidad de hidratación extra que va a necesitar. Cuanto más sano esté el cabello, más podremos prolongar sin alteraciones el color», concluye. Como medidas preventivas: mantener la melena hidratada y protegerla con protectores solares o mascarillas densas ricas en aceites para evitar la adhesión del cloro; reducir al mínimo el uso del secador, las tenacillas o las planchas y, por último, lavar el cabello lo antes posible al salir de la piscina y del mar para «resetear» el cabello.