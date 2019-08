David Bisbal se pone la camiseta de Alejandro Sanz en apoyo a los 'dreamers'

Y cómo no, su gran amigo David Bisbal no ha dudado en sumarse a esta iniciativa luciendo en sus stories de Instagram la camiseta en apoyo a los 'dreamers' de Estados Unidos. "Todos somos uno. Todos los sueños importan. Lamentablemente, los sueños de los 'dreamers' en EEUU parecer no importar. Únete al #DreamerTeam", decía Alejandro Sanz en su publicación de Instagram.