Por fin podemos ver el vestido de novia de Mery Perelló (y el traje de Rafa Nadal)

¿Pueden ser más románticos y adorables? Sí, nosotras somos las que han comenzado el lunes, con taza grande de café en mano, repasando las dos fotografías que mandaron a los medios de comunicación ayer por la noche Rafa Nadal y Mery Perrelló. Y es que cuando ya pensábamos que no íbamos a poder ver a los novios, la pareja envío dos fotografías (a cuál más adorable) pasadas las nueve de la noche. ¡Casi nos pillas durmiendo! Por eso, esta mañana, ya con las neuronas más activas, estamos repasando todos los detalles del look de los novios. ¿Lo primero que podemos decir? ¡Nos encantan! No pueden ser más ellos.

Conocedor del interés que despierta y haciendo gala de su generosidad, ha sido el propio Rafa Nadal quien ha querido difundir dos de las instantáneas de la boda, celebrada en la finca de Sa Fortalesa de Pollença, a través de su Fundación. Y -por fin- hemos podido ver a la flamante pareja, incluido el espectacular vestido de novia de Mery Perelló diseñado por Rosa Clará cuyos detalles ya habíamos adelantado en un boceto.