¿Es Kaia Gerber? ¡No! Es Cindy Crawford. Pero perfectamente podríamos haberla confundido con su hija porque con el último look que ha llevado se ha quitado unos cuantos años de encima. Esto nos lleva a decir los looks comfy más estilosos son el secreto del rejuvenecimiento en el street style. El outfit de Cindy no es complicado de imitar y de hecho, te vamos a dar algunas opciones de nuestras tiendas low cost favoritas para que puedas hacerlo YA.