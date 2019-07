Rossano Ferretti: "La mujer española tiene que aprender a cuidarse"

Acudir a un salón Rossano Ferretti es una maravillosa y exclusiva experiencia sensorial, en la que cada momento se centra alrededor del absoluto lujo y bienestar. Y ahora aterriza en Ibiza de la mano de Bless Hotel Ibiza. Rossano Ferretti ha fundado más de 20 salones en todo el mundo, desde los cuales él y su equipo comparten “El Método” -su visión sobre la belleza única y cuidado del cabello. Su enfoque es trabajar con una calidad extrema, acercando su visión del lujo personalizado a la peluquería, mejorando constantemente e inspirando a la industria global y a nuestros clientes.

Lo llaman "el corte de pelo invisible", nada mejor para calmar el pánico de las mujeres ante la silla del peluquero. En los noventa, Rossano Ferretti creó el método que lleva su nombre y revolucionó la industria de la belleza con su idea de seguir la caída natural del pelo y adaptar cada corte al estilo de la persona. Salma Hayek, Kate Middleton o Lady Gaga son algunas de las clientas estrellas del estilista italiano.

El peluquero de las estrellas que tiene más de tres meses de lista de espera, ha sacado un hueco en su agenda para charlar con Lifestyle y explicarlos su método, su visión sobre la belleza y el cabello de la mujer española.

Revolucionó la peluquería en los años 90 y aún sigue haciéndolo ¿Cuál es la clave del éxito?

Cuando tu construyes algo revolucionario en la historia del marketing lo sigues construyendo y revolucionando. Cuando es una historia de verdad avanza contigo, construir alrededor de una mujer su belleza personalizada dependiendo de su etnia. Yo cuando hice mi primer corte a una top model, que me hice muy famoso, tenía 24 años, pero yo quería seguir evolucionando y cortar la barrera entre la tijera, la mano y el cabello. La belleza personalizada, la belleza a medida. Yo lo primero que hago es conocer a mis clientas, para saber como son, entrar en su intimidad para ser una sola persona.

Dice que ninguna clienta suya ha quedado insatisfecha, ¿cómo se hace eso?

Mi secreto es muy pequeño, yo escucho mucho y acabo siendo un interprete de mis clientas. Mis mejores amigas siempre han sido mujeres, tengo una sensibilidad casi femenina. Desde los 14 años he crecido con mujeres.

De las estrellas que ha peinado, ¿quién lo ha sorprendido más?

Tengo la gran suerte, tu me ves, de que soy muy sencillo, pero soy también muy demandando. Tengo la sencillez pero también se donde estoy y donde puedo llegar. Esto me permite ser amigo de confianza de mis clientas y eso te coloca en otra posición. ¿Quedarme con una? No puedo, sería una falta de respeto.

¿Cuál es la mujer a la que le hubiera gustado cortar el pelo y no ha podido?

Audrey Hepburn, the only one, la mujer forever. Para mi ella es la belleza. Era moderna en los años 50 y lo seguirá siendo siempre.

¿Qué diferencia a la mujer española?

Estaba esta mañana con un chico que no conoce mucho España y me decía, ¿es mi impresión o todas las mujeres españolas son todas guapas? Y yo le he dicho, ¿te digo la verdad?, hay una diferencia de categoría impresionante entre el hombre y la mujer española. Y no es una falta de respeto. La mujer española es muy muy guapa, pero no una guapa perfecta. Guapa con carácter. Que sea del norte o que sea del sur, en todas partes hay mujeres de verdad impresionantes. Con un cabello impresionante, pero le falta cuidarse. Le falta conocer como cuidarse. Si comparas a una mujer española con una asiática, rusa o brasileña, la española no se cuida.

La mujer española tiene que educarse en cuidarse. Tiene que aprender que no va a tener toda la vida ese pelazo si no lo cuida. Con eso de soy guapa y tengo un pelazo... ¡Pero eso no será para siempre! Es un tema de educación, no de tendencias.