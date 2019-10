Quienes siguen en las redes sociales a esta mágica actriz pueden estar seguros de que les mantendrá informados de todo cuanto le suceda en el plano profesional. “Para mi, Instagram es una herramienta de trabajo y una forma de estar en contacto con la gente que te sigue y te acompaña desde hace tantos años”, dice la argentina. "Yo encontré ahí un link muy lindo para que la gente me pueda escribir y yo poder contestarles”, sostiene. “De alguna manera, me da la posibilidad de hacerme más cercana y que la gente no vea a los artistas del cine y la tele como algo inalcanzable, sino poder mostrarles que uno sigue siendo humano”, explica. La actriz dice que le gusta poder transmitir linda energía e inspirar a otros y cuenta que las redes sociales son un canal a través del que le encanta comunicar. Así, estaremos pendientes de sus próximas actualizaciones. Tenemos una cita pendiente en el teatro y las salas de cine. ¿Te apuntas?