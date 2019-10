Desde que descubrimos su trabajo en Élite el pasado año, Mina El Hammani se ha convertido en una de los rostros más aclamados del momento. La actriz, de tan solo 25 años, no solo ha cautivado al gran público con su interpretación en la pequeña pantalla, sino que ha logrado destacar por tener un estilo muy personal. Mina sabe acaparar los flashes con sus propuestas tan sexys como sofisticadas donde el toque masculino o los detalles vintage no faltan.

Pero ya no se trata únicamente de sus propuestas en materia de moda, la actriz también es una apasionada de los looks beauty más potentes y su última elección nos hace reafirmarnos en ello. ¿Lo mejor? Sabemos cómo puedes recrearlo y conseguir un resultado similar. Y tranquila, no resulta tan complicado, ni costoso, como podrías imaginar.