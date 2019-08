Mira el reloj, son las vermut en punto

El vermut ha vuelto, desperezado entre cajas, sifones, grifos y vasos de café largo. El vermut ha vuelto con las cangrejeras, los pantalones de pitillo arremangados, las camisas de estampados de palmeras, las gafas redondas y el pelo largo infinito. El vermut ha vuelto con los manteles de cuadros, los hules de floripondios, los vasos color caramelo y los platos blancos con ribete azul. El vermut ha vuelto con el mismo sabor que le hacía sonreír a mi abuelo, achinando los ojos mientras rasgaba del palillo la gilda con los dientes. El vermut ha vuelto con todo, a mesa puesta, para lucirse. El vermut ha vuelto con la fuerza con la que vuelven las cosas que nunca se han ido.

Para mí volvió hace unos 5 años, en la barra de una taberna del Barrio de Las Letras. Me miré la muñeca y no llevaba reloj, pero si de algo estoy segura es de que eran exactamente las vermut en punto. Da igual a dónde apunten las manecillas, no importa si es lunes. Qué más da si después de secar con la mano el cerco que ha dejado el vaso en la barra tengo que volver a trabajar. O qué importa si es domingo por la tarde, está lloviendo y no tengo una axila que me haga de cabaña.

Da igual el inventario al que está sometido el mundo, la situación sentimental que tengas en facebook o el momento del día en el que te encuentres, en cualquiera de los casos la hora del vermú siempre marca el pulso de un sábado a mediodía.

Ojalá siempre, señor vermut, me hagas viajar desde la base de mi lengua hasta el pinar de San Telmo (Mallorca), con las paellas en el campo, las sillas plegables, el renault 12 verde, los vasos de plastiquete, las aceitunas con anchoa y las chanclas adidas. Ojalá cada sorbo de cualquier vermut me lleve de viaje alrededor de aquella mesa plegable en la que apoyaban los codos y esparcían las risas los que me han visto crecer.