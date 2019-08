Instagram se inunda de estrías pre y posparto gracias a Ashley Graham

Hace unos días Ashley Graham anunciaba su embarazo en las redes sociales, lo hizo mediante un vídeo que subió a Instagram junto a su marido y un día después mostraba cómo había cambiado su cuerpo en los pocos meses de gestación.

Acompañaba la foto de un mensaje: lo mismo pero un poco diferente. Se refería a las estrías que le habían aparecido en la piel por el estiramiento de la misma, un proceso normal que ocurre durante esos meses de embarazo. En la foto mostraba parte de su cuerpo al desnudo, hecho que inspiró a muchas otras a mandarle el mismo encuadre con sus estrías.

Desde ayer no ha dejado de compartir esas imágenes por sororidad y ha dado la explicación de porqué de la foto. Según la modelo, era un día donde ella no se encontraba bien, al final vive de su imagen y que su cuerpo cambie tan rápido sumado al cambio hormonal, no es sencillo de asimilar de un día para otro. Hoy agradecía en sus stories todo ese apoyo y los mensajes de amor, la fuerza que podemos hacer unas mujeres con otras empatizando y compartiendo lo que nos duele o entristece en ciertos procesos.