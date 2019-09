Lo cierto es que no son pocos los proyectos que Maxi tiene actualmente entre manos. De hecho confirmó que la irrupción de plataformas digitales como Netflix se traduce en trabajo para muchos departamentos. “En una serie puedes contar con un elenco fijo de 10 actores aproximadamente pero en los departamentos técnicos puede haber hasta 80 personas y esto también se ve beneficiado”, sostiene el intérprete. “Grabando ‘ Desaparecidos ’ me di cuenta de que había mucha rotación por sustitución porque hay mucha demanda con lo cual más que para los actores, que por supuesto, creo que el éxito de estos formatos es beneficioso para muchos departamentos que no son tan visibles”, nos revela. Sostiene que además, el hecho de que hayan surgido estos nuevos canales favorece asimismo la internacionalización del actor . “Cuando hice Ingobernable para Netflix esto venia dado porque ' Velvet' se había exhibido en 190 países en el mundo, con lo cual, para nosotros eso es una oportunidad espectacular”, comenta.

Trabajo no le falta al actor, que sostiene por otro lado que su rodaje más agotador fue ‘Toledo’. “Había batallas con espadas, caballos, rodajes en exterior con mucho frío...”, explica. ‘Desparecidos’ ha sido según nos revela también algo cansado. “Es una serie policiaca y el ritmo que hemos llevado de investigación, de querer saber, de esa búsqueda de la verdad... también se ha traducido en un cansancio para el actor importante”. Ahora que el rodaje de ‘Desaparecidos’ ha terminado ¿qué será de Maxi Iglesias? Preguntado por si volverá a cruzar el charco el actor reconoce que es una opción que está “estudiando” pero asegura que no puede decir todavía nada más. Lo que nos queda claro es que este chico tiene batería para rato y, en parte, es gracias, precisamente al café que ha presentado.

“Yo salgo por la mañana a las seis y media con un café, según llego al set me tomo otro con el equipo y en el corte de media mañana en el ‘descanso del bocadillo’, como lo llamamos nosotros coloquialmente, a las 10:30 cae otro café”, nos chiva. Sin embargo comenta que lo que de verdad le da fuerzas para seguir incansable es la ilusión. “Vengo a hacer lo que me hace feliz, lo que me gusta y eso es lo que me da energía”, comenta con una sonrisa.

“El Iced Matcha Tea Latte y el Frapuccino de Mocca con topping de chocolate y nata han acompañado muchos de mis días de rodaje, viajes y ajetreo así que son, sin duda, mis bebidas favoritas. En los días más tranquilos, cuando estoy en casa, o quiero sentirme en casa, me gusta disfrutar del silencio, un buen café arábica espresso macchiato y un buen libro. Ahora que los puedo pedir a través de Deliveroo ¡los voy a tener más cerca todavía!”. Si Maxi tuviera que invitar a alguien especial a tomar un café en un sitio mágico, escogería el de mocca en el Templo de Debod. Así que ya sabemos a dónde escaparnos si queremos encontrárnoslo.