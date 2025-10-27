4 pantalones súper virales de Zara y cómo llevarlos a la oficina como una experta

Zara se ha convertido en nuestro mejor amigo, aliado o confidente. Sí, se trata de la firma española que nos acompaña en el día a día con un único objetivo: crear estilismos dignos de ser unas expertas en moda. Esta vez, hablamos de cómo conformar los looks de oficina con una de las prendas más virales de estos momentos, que también son un must have como la absoluta elegancia en el ámbito laboral. Los pantalones de vestir se han convertido en la mirada de todas las fashionistas a través de sus últimos lanzamientos con diseños innovadores.

Los pantalones más virales de Zara ya se están viendo en Instagram o Tik Tok, convirtiéndose en las mejores compras de esta temporada de otoño-invierno 2025/26. Los motivos son sencillos: son versátiles, atemporales, cómodos y con capacidad de combinación. La buena noticia es que son distintivos y tienen mucha personalidad, por lo que no hace falta pasar muchos minutos delante del armario para acabar de completar el outfit. No obstante, eso no quita de que también sean ideales para llevaros a una corriente maximalista o arriesgada. Es por ello que nuestra sección Lifestyle de La Razón ha cazado los cuatro pantalones súper virales de Zara y cómo llevarlos a la oficina como una experta.

Look 1

Comenzaremos el primer look de oficina con una de las tendencias más arriesgadas: el binomio de estampado + estampado. Es por ello que seleccionaremos una camisa de rayas en blanco y granate de Mango, que es esencial en un fondo de armario y que combinaremos con los icónicos pantalones de pliegues de Zara. De cintura alta, raya diplomática y de efecto tipazo que completaremos con botines de tacón en negro de Bershka y bolso boho de Stradivarius. Una manera de triunfar como una experta tanto en el trabajo como fuera de él o en el afterwork.

Camisa de rayas, de Mango (26 euros)

Pantalones de raya diplomática, de Zara (50 euros)

Botines de tacón, de Bershka (36 euros)

Bolso boho, de Stradivarius (50 euros)

Look 2

Una opción mucho más clásica es la siguiente, con prendas atemporales, pero con el plus del color que lo convierte en más alegre. Cogeremos una camisa en blanco tradicional que encontramos en Massimo Dutti, que sienta fenomenal con uno de los imprescindibles de la firma gallega: los pantalones con fajín incorporado en negro. Un ítem de inclinación masculina desde el aire más femenino que acentuaremos con complementos en rojo: bailarinas acabadas en punta de Latouche y bolso con tachuelas de Parfois junto con pendientes de aro.

Camisa blanca, de Massimo Dutti (50 euros)

Pantalones con fajín, de Zara (60 euros)

Bailarinas en rojo, de Latouche (79 euros)

Bolso de tachuelas, de Parfois (40 euros)

Pendientes de aro, de Parfois (16 euros)

Look 3

¿Quién ha dicho que el metalizado es para la noche? Aquí te demostramos que también se puede llevar con muchísimo gusto durante las horas de sol. Esta vez, hemos seleccionado estos pantalones de pinzas dorados con el que haremos match con otras piezas más sencillas en color neutro. Hablamos de una americana básica y zapatos de tacón sensato de H&M, un tank top de Mango y collar de abalorios y bolso de hombro de Zara. Una vía fácil y rápida de dar la máxima versatilidad de estos pantalones llamativos, que también son perfectos para citas de noche o eventos.

Americana en negro, de H&M (70 euros)

Tank top en negro, de Mango (10 euros)

Pantalones metalizados, Zara (40 euros)

Zapatos de tacón sensato, de H&M (25 euros)

Collar de abalorios, de Zara (20 euros)

Bolso en negro, de Zara (35 euros)

Look 4

Sin ninguna duda, no podíamos olvidarnos de unos buenos pantalones bombachos, uno de los más virales de la marca de Inditex. En un tono granate y lazada en los tobillos, sienta fenomenal con un kimono a tono con flores bordadas. Además de estar a la corriente del estilo bohemio más llevado de las tendencias actuales, es cómodo y versátil para no tener ningún inconveniente en la oficina. Lo finalizaremos con unas bailarinas metalizadas de Massimo Dutti, así como con bolso fruncido de Parfois.

Kimono bordado, de Zara (70 euros)

Pantalones bombachos, de Zara (40 euros)

Bailarinas metalizadas, de Massimo Dutti (90 euros)

Bolso fruncido, de Parfois (26 euros)

Como decíamos, la fusión entre la sintonía de los códigos de vestimenta con las tendencias es posible con una buena búsqueda de las prendas. Súmate a estos pantalones que ya está siendo virales en redes sociales, pero creando looks de oficina adecuados a tu esencia y forma de vestir.