Cómo combinar los vaqueros anchos: 5 looks de oficina sin perder la elegancia

¿Cómo vestir los vaqueros en la oficina? Lo cierto es que siempre se ha considerado una prenda de vestir informal, pero en los últimos años se ha convertido en el esencial de armario a la hora de conformar los looks de oficina. Gracias a la liberación de los códigos de vestimenta en el ámbito laboral, hemos comenzado a introducir ítems que nos permiten una máxima comodidad junto con las tendencias del momento, pero sin desvincularnos de lo arreglado y elegante. Y entre todos los modelos, los vaqueros anchos se han convertido en los más socorridos por las editoras de moda.

Más allá de los jeans pitillo (que también se han visto en las oficinas), el corte recto y relajado de los destacados por las perneras anchas se han posicionado como la alternativa más fresca que ayuda a conformar estilismos modernos e innovadores. Además de ser uno de los más favorecedores, cumple con el requisito de máxima combinación junto con piezas formales, estructuradas y perfectas para triunfar en tu lugar de empleo, logrando un equilibrio entre lo sofisticado y lo contemporáneo. No obstante, si eres de aquellas que les cuesta salir de los pantalones de pinza, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha creado los cinco looks de oficina sin perder la elegancia con vaqueros anchos.

Look 1

Para comenzar con los looks de oficina, ¿qué mejor que una camisa con lazada? Además de ser una de las prendas básicas para tener éxito en el ámbito laboral, combina con un gran abanico de ítems, como estos vaqueros de cintura cruzada de Zara. Lo completaremos con botines de tacón bajo en negro de H&M para apostar por el glamur sin renunciar a la comodidad, así como con una bombonera de Parfois y pendientes que marcan la diferencia de Mango.

Camisa con lazada, de Mango (30 euros)

Vaqueros de cintura cruzada, de Zara (36 euros)

Botines negros, de H&M (45 euros)

Bolso bombonera, de Parfois (33 euros)

Pendientes relieve, de Mango (13 euros)

Look 2

Si eres amante de las tendencias de otoño 2025 no puedes obviar este estilismo. Seleccionaremos esta blusa holgada de cuadros de Zara, un estampado que está ganando cada vez más sitio en nuestro armario y que sentará fenomenal con estos vaqueros bicolor de Ba&sh. Siguiendo con lo más llevado de esta temporada, lo elevaremos con complementos en marrón, como unas bailarinas de serraje de la firma portuguesa, a juego con el bolso de hombro de Massimo Dutti y pendientes de aro acabado en dorado de Unode50. Un resultado más bohemio, comfy y cozy para cuando bajan las temperaturas.

Blusa de cuadros, de Zara (30 euros)

Vaqueros bicolor, de Ba&sh (175 euros)

Bailarinas de serraje, de Paerfois (40 euros)

Bolso de serraje, de Massimo Dutti (149 euros)

Pendientes de aro, de Unode50 (95 euros)

Look 3

Ahora bien, todos podemos replicar el siguiente look, puesto que está contemplado con básicos atemporales de fondo de armario. Comenzaremos con un top en blanco de Pull&Bear, con el que haremos match con unos vaqueros oscuros de Primark junto con la joya de la corona, como es una chaqueta de efecto ante de Strdivarius. Junto con ello, seguiremos triunfando con unos botines de efecto ante también de Bershka, un bolso trenzado en granate de L37 Big Universe y collar de abalorios en plateado de COS. Sencillo, pero versátil para siempre convertirse en la fashionista de la oficina.

Top en blanco, de Pull&Bear (7 euros)

Vaqueros oscuros, de Primark (20 euros)

Blazer de efecto ante, de Stradivarius (99 euros)

Bershka de efecto ante, de Bershka (36 euros)

Collar abalorios, de COS (55 euros)

Bolso trenzado, de L37 Big Universe (137 euros)

Look 4

Para el cuarto look de oficina, no hemos dudado en escoger la blazer cruzada viral de Zara, una pieza que se ha convertido en esencial de vestidor esta temporada de otoño-invierno 2025/26 por su capacidad de arreglar en un chasquido de dedos. Lo conjuntaremos con camiseta de mangas larga en negro y unos vaqueros de tono medio de Massimo Dutti. Seguiremos con la corriente elegante y minimalista con mocasines de Mango, bolso shopper de Bimba y Lola y pendientes joya de Bimani. Perfecto para aquellos días que no tienes ganas de vestirte y deseas conformar un outfit en menos de un minuto.

Blazer cruzada, de Zara (109 euros)

Camiseta mangas largas, de Massimo Dutti (30 euros)

Vaqueros tono medio, de Massimo Dutti (60 euros)

Mocasines en negro, de Mango (70 euros)

Bolso maxi, de Bimba y Lola (265 euros)

Pendientes joya, de Bimani (49 euros)

Look 5

¿Cómo llevar un top lencero a la oficina? Una prenda romántica y delicada que se ha ganado su sitio en nuestro lugar de empleo. Esta vez hemos seleccionado este modelo súper deseado de la firma gallega junto con unos vaqueros de tiro bajo de Stradivarius y unas bailarinas de Mango, también. Para resguardarnos de los golpes de aire hemos confiado en una clásica gabardina en beige de Pepe Jeans, así como de un bolso de efecto ante en chocolate de Lefties. Un outfit que respira puro otoño, tardes lluviosas y bajada de temperaturas.

Top lencero, de Zara (40 euros)

Vaqueros tiro bajo, de Stradivarius (28 euros)

Gabardina beige, de Pepe Jeans (180 euros)

Bailarinas en chocolate, de Mango (40 euros)

Bolso en chocolate, de Lefties (23 euros)

Como decíamos, los vaqueros anchos se han convertido en una de las prendas de vestir esenciales en los looks de oficina. Son una de las pocas que nos permiten adaptarnos a distintos estilismos, pero sin tener nada de miedo y triunfando en el resultado.