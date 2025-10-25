8 chaquetas de Zara, Mango y Sfera que son la tendencia máxima del otoño

Si hay una prenda que define los looks de otoño por excelencia esas son nuestras queridas chaquetas. Esas que no solo nos abrigan del frío, sino que muchas veces se convierten en el mejor aliado de estilo para elevar los looks más básicos del entretiempo. Desde las clásicas gabardinas pasando por las cazadoras de cuero, las de bouclé, tweed, y así podríamos seguir un buen rato, y es que sí, las opciones en cuanto a diseño son infinitas.

Bien es cierto que cuando pensamos en el fondo de armario perfecto las chaquetas funcionales como la clásica gabardina en beige o una cazadora de cuero negra son de lo primero que se nos pasa por la cabeza, pero como buenas fashionistas también buscamos esas prendas que respiren máxima tendencia por todas sus costuras. Por eso hemos decidido darnos unos paseo virtual por Zara, Mango y Sfera y recopilar 8 modelos de chaquetas que no vas a parar de ver en lo que resta de temporada.

Las chaquetas más tendencia de la temporada

Las semanas de la moda han hablado y los street style lo han confirmado este otoño 2025 las siluetas se acortan para estilizar sin esfuerzo la silueta. Aquí te dejamos nuestra selección de esas chaquetas que no solo abrigan sino que también son lo último en tendencia.

Bomber oversize efecto ante, de Zara (49,95 euros)

Bomber oversize efecto ante. Zara

La reinterpretación más sofisticada de la bomber clásica llega en versión ante marrón chocolate. Su silueta amplia y su textura suave la convierten en la pieza estrella para combinar con vaqueros rectos y mocasines de suela track.

Chaqueta bomber efecto piel, de Zara (39,95 euros)

Chaqueta bomber efecto piel. Zara

La cazadora de cuero marrón vuelve a marcar tendencia este otoño con un aire vintage y femenino. Perfecta para llevar con falda midi satinada o con pantalones de pinzas para ese contraste cool girl que no falla.

Trench corto water repellent ZW collection, de Zara (59,95 euros)

Trench corto water repellent ZW collection. Zara

Un básico con alma de tendencia. Este trench corto con efecto water repellent es el híbrido perfecto entre la elegancia parisina y el aire urbano de temporada. Ideal para llevar con denim y botas altas.

Blazer traje crop lana jaspeada, de Mango (79,99 euros)

Chaqueta lana cuello tira bolsillos. Mango

El corte crop vuelve con fuerza, esta vez en clave sastrera. Esta blazer de lana jaspeada demuestra que los tonos tierra son el nuevo negro. Combínala con su pantalón a juego o con una falda lápiz para un look de oficina infalible.

Chaqueta lana cuello tira bolsillos, de Mango (79,99 euros)

Chaqueta lana cuello tira bolsillos. Mango

Inspiración militar y sofisticación a partes iguales. El cuello mao y los botones alineados aportan estructura y elegancia, mientras los bolsillos frontales le dan ese punto práctico que tanto buscamos en otoño.

Chaqueta cuello tira botones joya, de Mango (69,99 euros)

Chaqueta cuello tira botones joya. Mango

Si lo tuyo es el estilo lady con un toque moderno, esta chaqueta con botones joya y cuello mao te enamorará. Llévala con pantalones fluidos o con una falda mini y botas altas para un aire Old Money actualizado.

Chaqueta terciopelo, de Sfera (39,99 euros)

Chaqueta terciopelo. Sfera

El terciopelo vuelve a coronarse como el tejido fetiche del otoño-invierno. Esta chaqueta corta de Sfera tiene ese encanto vintage que eleva cualquier look nocturno, sobre todo si la combinas con pantalones satinados o una falda de plumas.

Blazer crop cuadros, de Sfera (59,99 euros)

Blazer crop cuadros. Sfera

El estampado tartán se reinventa con un aire moderno gracias a esta blazer cruzada y corta. Ideal para jugar con capas y superposiciones, funciona tanto con jeans como con minifalda para un look colegial muy it-girl.

Así se llevan las chaquetas tendencia de la temporada según las que mejor visten

Ya lo hemos visto en los "street syle" de las Semanas de la Moda, editoras de moda, influencers y celebrities en modo otoñal sirviendo sus mejores looks con vaqueros rectos, pantalones de traje de talle alto, vestidos midi y un sinfín de combinaciones, porque si hay algo que una chaqueta siempre conseguirá es adaptarse a las mil maravillas desde primera hora de la mañana para looks de oficina pulidos hasta unos vinos con las amigas en clave sofisticada.