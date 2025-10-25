Ayuso rescata este jersey de punto con el que será todo un ejemplo de estilo en la oficina este invierno

La bajada de temperaturas está siendo cada vez más evidente en Madrid. Las gabardinas se convierten en nuestras mayores aliadas, comenzamos a sustituir las bermudas por los vaqueros rectos o los jerséis de punto son esenciales en el cambio de armario. Así lo ha demostrado Isabel Díaz Ayuso en su última aparición pública, donde ha rescatado una prenda de vestir que no falta nunca en sus looks del oficina de cada temporada otoño-invierno.

Ya adelantamos con que es necesario, recurrente y versátil cuando la borrasca o el mal tiempo se apodera de nuestros días. Esta tarde de viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado en la Real Casa de Postas el anuncio de que la capital acogerá el Madrid E‑Prix 2026, una de las carreras del Campeonato Mundial de Fórmula E 2025‑26. De nuevo, ha vuelto a ser el foco de todas las editoras de moda a causa de su selección de vestimenta adecuada y formal en base al motivo del evento. En sus últimos actos enlazados con el sector deportivo hemos visto cómo ha sabido sacar partido a sus piezas básicas y atemporales convirtiéndose en una imagen impoluta, política y con una carga de simbolismo.

Un estilismo de oficina sobrio, pero formal y arreglado

En anteriores ocasiones, hemos visto a una Ayuso con una paleta de colores sobria o neutra sin llamar demasiado la atención. Esta vez, ha hecho recurso de uno de los colores con más simbología, como es el verde botella, un sinónimo de seguridad, madurez y autoridad serena. A través de un jersey de punto sencillo que es un must have en su fondo de armario cuando comenzamos a ver cómo los días refrescan: de cuello alto y ligeramente ajustado. Lo ha combinado con unos vaqueros rectos de tono medio y cintura alta que ha marcado la silueta con un cinturón en negro, una combinación fetiche que ha funcionado en un anuncio institucional en la atmósfera deportiva.

Ayuso en Madrid. Gtres

Asimismo, en los momentos que ha estado en el exterior, le hemos visto con una gabardina fluida en beige, una prenda de vestir esencial en la época de entretiempo. Lo ha completado con zapatos clásicos, un estilismo con escasos y discretos accesorios que muestra una faceta accesible de la política. También, es una herramienta de poder con la que transmite un sentimiento de autoridad, pero cercanía con el pueblo; clasismo, pero modernidad con dicha tonalidad.

Prendas básicas y accesibles, su seña de identidad de estilo

El estilo de Ayuso destaca por protagonizar prendas de vestir básicas, atemporales y accesibles. Es decir, muchos de sus looks los encontramos en marcas low cost, como Zara o Mango, con precios económicos. Es por ello que cuando vemos sus diferentes propuestas estilísticas encontramos la manera fácil y rápida de replicarlas tanto dentro de la oficina como fuera de ella. Asimismo, otro de sus diferenciales en la moda es confiar en diseñadores o marcas españolas, como un guiño al apoyo al talento nacional, en su día a día o en los actos oficiales. Este estilismo es uno de ellos, puesto que el jersey de trata de un modelo que consiguió en la firma catalana durante la temporada anterior.

Ayuso en Madrid. Gtres

Como decíamos, en los anteriores actos deportivos, la política ha hecho recurso de otras piezas como camisas sobrias, vaqueros rectos o americanas clásicas. Ahora ha vuelto a cautivar con un estilismo sencillo, pero arreglado para presentar una de las noticias más importantes que se hará realidad en Madrid en poco tiempo.