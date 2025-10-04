Ayuso deja un lado los looks de oficina y sorprende con (transparencias) y su estilismo más arriesgado

Isabel Díaz Ayuso es una ferviente seguidora de las tardes de toros en "Las Ventas" y así lo ha vuelto a confirmar en la tarde de viernes donde ha estado presente disfrutando de la Feria de Otoño. Su visita no era ninguna sorpresa para nadie, lo que sí ha llamado y mucho la atención ha sido su elección de vestuario, bien es cierto que la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha demostrado más de una vez su carácter y seguridad con looks corporativos, colocándola como una de las mejores políticas que mejor visten en el territorio nacional, pero esto no nos lo veíamos venir.

Un top de transparencias ha sido el elegido por Ayuso para un tarde de octubre que más se parecía a una de pleno verano por las temperaturas alcanzadas en la capital hasta bien metido el atardecer. Así es, Ayuso ha dejado a un lado los looks de oficina con sus faldas midi y blusas de manga larga por un estilismo mucho más en clave noche para disfrutar de una tarde taurina como esas que tanto le gustan a la política.

Las transparencias, la tendencia más inesperada que Ayuso ya ha hecho suya

Las transparencias llevan varias temporadas reinando en la pasarela y en el "street style" internacional, y este otoño-invierno 2025 se consolidan como la apuesta más atrevida para looks de noche. En blusas delicadas, vestidos lenceros o tops como el que lució Ayuso, esta tendencia juega con la sensualidad y la sofisticación a partes iguales.

Ayuso con top de transparencias. Gtres

Que la Presidenta de la Comunidad de Madrid se haya animado a incorporarlas en su vestidor no es casualidad: es un guiño claro a una mujer que se siente segura con su estilo y que no teme explorar más allá de los códigos habituales del "power dressing" político. Su elección la posiciona como una de las figuras públicas que saben leer las claves de la moda actual sin perder la elegancia que la caracteriza.

El look de Ayuso al detalle: de la falda joya al top en clave noche

El estilismo de Isabel Díaz Ayuso estaba formado por un top negro de transparencias con cuello cerrado y sin mangas, una pieza que resaltaba su silueta y que aportaba ese toque arriesgado poco habitual en ella. Lo combinó con una falda midi satinada en tonos púrpura y fucsia, que contrastaba a la perfección con la sobriedad del negro y elevaba el look hacia un terreno más sofisticado, además de un contar con uno de esos detalles que hacen que una prenda transmita ese efecto tipazo visual tan favorecedor. ¿La razón? Esa cinturilla alta drapeada que lo cambia todo.

El look de Isabel Díaz Ayuso en Las Ventas. Gtres

Completó el conjunto con unos salones negros clásicos y unos pendientes dorados de diseño floral que añadían luz al rostro, además de un recogido bajo sencillo, perfecto para dar protagonismo al estilismo. El resultado fue un look que rompe con lo predecible y que demuestra que Ayuso también puede ser fuente de inspiración para mujeres +40 que buscan arriesgar con elegancia y confianza en sí mismas.